У французского киноактера Насери диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, полученную в результате драки в московском баре.

Французского актера Сами Насери, звезду фильма «Такси», побили в одном из московских караоке-баров. Об этом во вторник, 7 августа, со ссылкой на информированный источник сообщает российское агентство «Интерфакс».

У актера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, однако госпитализация ему не потребовалась, после обследования Насери ушел из больницы. По факту произошедшего проводится проверка.

«Французский актер Сами Насери отдыхал и выпивал со своим братом в караоке-баре, расположенном в здании на перекрестке Тверской улицы и Старопименовского переулка. Около двух часов ночи у мужчин завязалась перепалка с одним из посетителей, который ударил Насери по лицу», – сказал собеседник агентства.

В то же время, как сообщается на Telegram-канале Mash, у Насери в баре произошел конфликт с гражданами Беларуси.

«Полиция уже нашла тех, кто напинал Насери. Оказалось, что парни – приезжие из Беларуси. Они отдыхали в баре, но компания за соседним столиком слишком шумно себя вела. Один из ребят, Олег, подошел к бузотерам и сделал им замечание, на что был слегка отправлен (…). Это и был наш герой Сэми Насери. За Олежку вступился его друг Игорь, после чего и смешались кони с людьми. Драку удалось разнять, причем, в процессе слегка прилетело и официантке, попавшей в самую гущу замеса», – говорится в сообщении.

Как известно, Насери является сторонником оккупации Крыма Россией и ранее незаконно посещал полуостров, за что в Украине был внесен в базу центра «Миротворец».

«Интерфакс»