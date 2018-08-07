«Газпром» сократил поставки газа в Европу через Украину и Беларусь

С начала этой недели «Газпром» начал сокращать поставки транзитного газа через газотранспортные системы Украины и Беларуси. сама компания этот факт никак не комментирует.

«Газпром» с начала недели сократил физические поставки газа в Европу через Украину и Беларусь. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

Заявка на транспорт газа через Украину ужгородским коридором на вторник заявлена ​​на уровне 127 млн ​​куб. м, что на 14% ниже, чем факт прокачки понедельника – 147 млн ​​куб. м. Ближайшие ремонтные работы в Украине на ужгородском коридоре начнутся только 14 августа. В России никаких аварий в центральной части России не было, ремонты не выполняются.

Кроме того, в понедельник поставки газа в Германию по газопроводу «Ямал-Европа» снизились на 12% – до 77 млн ​​куб. м с 88 млн куб. м в воскресенье. При том, что ближайшее ограничения работы этого газопровода в связи с ремонтными работами запланировано только на 8 августа на одни сутки.

На сайте «Газпрома» в разделе REMIT, где компания раскрывает данные об объемах транзита и обстоятельства его изменения, комментарии по этому поводу отсутствуют.

«Интерфакс»