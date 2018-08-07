В Украине обсуждают меры противодействия российскому вмешательству в предстоящие выборы

СНБО Украины намерено провести заседание и обсудить вопросы противодействия российскому вмешательству в предстоящие президентские и парламентские выборы.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть заседание по противодействию вмешательству Российской Федерации в выборы. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Фейсбуке.

У наступному році нас, Україну, і багатьох наших партнерів очікують важливі вибори, які визначатимуть темпи і якість… Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 6 серпня 2018 р.

«И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений в подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептичные политические силы», – написал Порошенко.

«Мы должны быть готовы общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан», – отметил Порошенко.

Напомним, Порошенко неделю пребывал в ЕС с частной поездкой. В Администрации президента отметили, что с 29 июля по 5 августа 2018 года Президент провел ряд встреч. Бюджетные средства на эту поездку не тратились, все расходы оплачены с личного счета Порошенко.

«С 29 июля по 5 августа 2018 года президент Украины Петр Порошенко с частной поездкой пребывал в Евросоюзе для проведения ряда встреч» – говорится в комментарии пресс-службы президента агентству «Украинские новости».

Бюджетные средства на эту поездку не тратились, все расходы оплачены с личного счета Порошенко.

Также в ответе отмечается, что сообщения некоторых СМИ о пребывании главы государства в этот период в Испании или о встречах с известными украинцами не отвечают действительности.

Последний раз президент публично выступал в Украине 28 июля, после этого его деятельность освещалась через социальные сети и официальный сайт и касалось преимущественно подписания документов, комментариев по актуальным темам и напоминаний высказываний Президента, озвученные им ранее.

«Украинско-Российское обозрение»