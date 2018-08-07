«Газпром» заморозил свою программу внешних займов после ареста активов

После ареста активов «Газпрома» в Великобритании, в рамках судебного спора с «Нафтогазом», российский газовый консорциум отказался от внешних заимствований.

Российская компания «Газпром» приостановила свою программу внешних займов после ареста активов в Великобритании в июне в рамках спора с украинским «Нафтогазом» по поставкам газа. Об этом сообщает агентство «Reuters» со ссылкой на три источника в банковской сфере.

Так, компания отказалась от планов о выпуске еврооблигаций в евро и иене, а один из банков, работающий с «Газпромом», приостановил выделение ей займа, пока ситуация вокруг ее финансов на Западе не станет более ясной.

Один из источников агенства отметил, что если «Газпром» не найдет решения для снятия ареста активов, то программу займов на внешнем рынке ему вряд ли удастся исполнить в полном объеме.

Компания планировала привлечь таким образом 417 миллиардов рублей — из 1,3 триллиона рублей для завершения к концу 2019 года работ по строительству газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а также на освоение Чаяндинского месторождения для поставок в Китай.

Причиной для заморозки поиска средств стало июньское решение Коммерческого суда Лондона, который дал разрешение на заморозку активов «Газпрома». Решение было принято по ходатайству «Нафтогаза», пытающегося наложить взыскание на активы российской компании с целью взыскания суммы в 2,6 миллиардов долларов. Именно эту сумму «Газпром» обязал выплатить Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года.

Коммерческий директор «Нафтогаза» в июле писал в фейсбуке, что украинская компания продолжит аресты активов «Газпрома» по всему миру, до тех пор пока не получит причитающиеся ей деньги.

Источники «Reuters» полагают, что решение лондонского суда напугало работающие с «Газпромом» западные банки: теперь любые средства, которые компания может занять через Лондон, также могут быть заморожены.

Напомним, в феврале 2018 года Арбитраж Торговой палаты Стокгольма постановил взыскать с «Газпрома» 2,56 миллиардов долларов в пользу «Нафтогаза» за недопоставку газа по транзитному договору (4,63 миллиарда долларов, из которых вычли долг Украины в 2,1 миллиарда за поставленный газ).

В марте «Газпром» подал апелляцию на частичную отмену решения суда, уже в мае — на полную отмену. Тогда компания заявила о том, что значительную часть решения Стокгольмского суда писало вместо судьи другое лицо, но в проведении лингвистической экспертизы суд отказал.

«Reuters»