Венгрия готовится использовать выборы в Украине в своих целях

Правительство венгерского премьера Орбана не оставляет попыток разыграть карту национального венгерского меньшинства или «защиты Европы», что бы получить контроль над Закарпатьем.

Венгрия может реализовать два сценария получения контроля над украинским Закарпатьем. Об этом на свое странице в Facebook пишет руководитель отдела «Мир» издания «Левый Берег» Игорь Соловей.

«Зачем Орбан вновь получил топор войны, после недолгой разрядки? Так он готовится к выборам в Украине, где Будапешт рассчитывает «снять свои сливки»?», – задает вопрос Соловей.

Навіщо Орбан знов дістав сокиру війни, після недовгої розрядки? Так він готується до виборів в Україні, де Будапешт… Опубліковано Solovey Igor Понеділок, 6 серпня 2018 р.

В качестве возможных действий которые может предпринять правительство Виктора Орбана предлагается рассмотреть два основных сценария развития событий:

«После выборов Украина вступает в период нестабильности: если изменится нынешний президент, то новый / а руководитель (что Бойко, что Тимошенко) в соответствии с «Украине нужен мир» или «Нового курса» начнет договариваться напрямую с Кремлем. А отчеты будет условие – возвращение оккупированных районов Донбасса только под федерацию / конфедерацию (неспроста брошена идея о референдуме). И здесь в Орбана появляется реальный шанс протолкнуть это же и для Закарпатья – они уже давно открыто требуют автономию», – отмечает Солвей.

Второй сценарий основан на эскалации боевых действий против Украины со стороны России. В этом случае Венгрия может разыгрывать карту «защиты Европы» от «российской агрессии» делая упор на «слабость» Украины.

«Если руководство Украины остается, то Кремль может и продолжить горячую фазу войны против Украины (оттяпать Азовское море – подготовка к чему ведется уже сейчас, Мариуполь, Бердянск и в Новую Каховку – чтобы разблокировать воду для Крыма) – это «для сохранения мира на границе с ЕС» Будапешт может попытаться взять под контроль Закарпатья», – говорится в сообщении.

Игорь Соловей подчеркивает, что такие идеи в голове давно витают уже давно. Например, есть данные, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривал вариант применения вооруженных сил Венгрии на территории Украины, сообщал «Левый Берег» в прошлом году.

«Речь идет о том, что Виктор Орбан поставил минобороны Венгрии задание проанализировать варианты действий силовых структур Венгрии для защиты венгерской диаспоры на украинской территории», – говорится в материале.

Правда, указание было воспринято венгерскими военными без энтузиазма.

Кроме того, согласно их выводам, во-первых, физическое вмешательство Венгрии в ситуацию на Закарпатье приведет к критически непредсказуемым последствиям для этой страны.

Во-вторых, боевой потенциал венгерской и украинской армий несопоставим.

Во-третьих, состояние боеготовности даже существующих вооруженных сил Венгрии не позволяют осуществлять никакие силовые акции – большинство их боевых подразделений просто не смогут выдвинуться с техникой за пределы своих баз.

Единственное, что представляется возможным так это организация в Венгрии пунктов приема беженцев из Украины, «пострадавших от антивенгерских акций центральных властей». К слову, такой же вариант отрабатывался и в момент активной фазы Революции Достоинства 2013-2014 гг.

Как сообщалось, Венгрия пообещала «больно ударить по будущему Украины» в ответ на подписание закона «Об образовании» президентом Петром Порошенко. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать любые инициативы Украины в направлении европейской интеграции и в рамках участия в программах «Восточного партнерства».

Глава Комитета по международным делам ВР Анна Гопко заявила, что угрозы Венгрии блокировать евроинтерграционные процессы Украины из-за закона «Об образовании» являются последствиями «теплых связей с путинским режимом» и низкой политической культурой будапештских политиков.

«Украинско-Российское обозрение»