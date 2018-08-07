Как Россия сделала из украинцев «врага номер один». История анекдотов Запоребрика

Показать «братский» славянский народ первейшим врагом России, казалось бы, – задача не из легких. Как ни странно, путинская пропаганда легко с этим управилась.

Кроме дальнего могущественного врага, до которого не дотянуться, советскому и постсоветскому человеку всегда был необходим враг ближний, почти домашний, сосед, какое-нибудь жалкое существо, а лучше – неполноценный народ. Украинцы были объектом советского фольклора наряду с евреями и грузинами, пишет на своей странице в Facebook украинский писатель, поэт, переводчик Борис Херсонский.

Когда-то я проанализировал сто «украинских» анекдотов сорокалетней и более давности. Все они содержат негативные коннотации – «хохол» предстает жадным, мелочным, некультурным, грубым.

Повторяю.Показать "братский" славянский народ первейшим врагом России, казалось бы, — задача не из легких. Но, как ни… Опубліковано Борисом Херсонским Понеділок, 6 серпня 2018 р.

Он не съест вагон яблок, но надкусит каждое. Он скажет человеку, попросившему у него кусочек сала:

– Та ви не будете його исты!

– Чому?

– Бо я вам не дам.

Ну и про злую собаку в вишневом саду с легендарным «Отож!» в конце.

Пародийные переводы оперных арий на украинский: «Чи я паду, дрючком продертий, чи мимо прошпиндярить вин». И даже значительно более древние пародии на библейские тексты – уповать должен не Израиль на Господа, но Сруль на Пана.

Особый пласт – «бандеровский фольклор», который можно уложить в один самый короткий: «Тук-тук-тук! Тут живе Степан Бандера? Так-так-так, видповида кулемет».

Украинец, герой «бандеровского» анекдота, люто ненавидит «москаля»:

– Ваню, чого ти москаля пилиш? Що в тебе рушныци нема?

– Та е. Але ж е й час и натхнення.

Достается и «жиденяткам». И вообще, не любит хохол радянську владу:

– Куме! Совиты у комос полетилы!

– Та невже ж уси?

То есть, низовой «фольклорный» антиукраинизм (как и антисемитизм) – прекрасная почва для пропаганды, рисующей жестоких и тупых гонителей русского языка и вообще всего прогрессивного. Кстати, этот фольклор на фоне развернутой пропаганды значительно обогатился – появились майданутые, свидомиты, майдауны, укропы и т.д.

Но главным оружием путинской пропаганды стал искаженный и примитивизированный опыт Великой Отечественной войны – украинец враг, пособник немцев, палач, полицай, и, конечно, бандеровец.

Заметим, что роль прихвостня и пособника главного врага, – это традиционная роль фольклорного украинца советских времен.

Анекдоты все еще смешные. Но смеяться не хочется.

Борис Херсонский, Facebook