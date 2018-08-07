Как Россия сделала из украинцев «врага номер один». История анекдотов Запоребрика

Показать «братский» славянский народ первейшим врагом России, казалось бы, – задача не из легких. Как ни странно, путинская пропаганда легко с этим управилась.
Кроме дальнего могущественного врага, до которого не дотянуться, советскому и постсоветскому человеку всегда был необходим враг ближний, почти домашний, сосед, какое-нибудь жалкое существо, а лучше – неполноценный народ. Украинцы были объектом советского фольклора наряду с евреями и грузинами, пишет на своей странице в Facebook украинский писатель, поэт, переводчик Борис Херсонский.
Когда-то я проанализировал сто «украинских» анекдотов сорокалетней и более давности. Все они содержат негативные коннотации – «хохол» предстает жадным, мелочным, некультурным, грубым.
Повторяю.Показать "братский" славянский народ первейшим врагом России, казалось бы, — задача не из легких. Но, как ни…
Опубліковано Борисом Херсонским Понеділок, 6 серпня 2018 р.
Он не съест вагон яблок, но надкусит каждое. Он скажет человеку, попросившему у него кусочек сала:
– Та ви не будете його исты!
– Чому?
– Бо я вам не дам.
Ну и про злую собаку в вишневом саду с легендарным «Отож!» в конце.
Пародийные переводы оперных арий на украинский: «Чи я паду, дрючком продертий, чи мимо прошпиндярить вин». И даже значительно более древние пародии на библейские тексты – уповать должен не Израиль на Господа, но Сруль на Пана.
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Особый пласт – «бандеровский фольклор», который можно уложить в один самый короткий: «Тук-тук-тук! Тут живе Степан Бандера? Так-так-так, видповида кулемет».
Украинец, герой «бандеровского» анекдота, люто ненавидит «москаля»:
– Ваню, чого ти москаля пилиш? Що в тебе рушныци нема?
– Та е. Але ж е й час и натхнення.
Достается и «жиденяткам». И вообще, не любит хохол радянську владу:
– Куме! Совиты у комос полетилы!
– Та невже ж уси?
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То есть, низовой «фольклорный» антиукраинизм (как и антисемитизм) – прекрасная почва для пропаганды, рисующей жестоких и тупых гонителей русского языка и вообще всего прогрессивного. Кстати, этот фольклор на фоне развернутой пропаганды значительно обогатился – появились майданутые, свидомиты, майдауны, укропы и т.д.
Но главным оружием путинской пропаганды стал искаженный и примитивизированный опыт Великой Отечественной войны – украинец враг, пособник немцев, палач, полицай, и, конечно, бандеровец.
Заметим, что роль прихвостня и пособника главного врага, – это традиционная роль фольклорного украинца советских времен.
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Анекдоты все еще смешные. Но смеяться не хочется.
Борис Херсонский, Facebook