Россияне уже не хотят войны. О росте прозападных настроений населения России

Россияне поменяли свое отношение к Западу, что подтверждается недавно проведенными социологическими исследованиями. Уже меньше половины россиян негативно относятся к США, ЕС, Грузии и Украине. О чем это говорит?

Новый опрос Левада-центра продемонстрировал неожиданный результат – резкий рост прозападных настроений среди россиян. Причем произошли эти перемены буквально за последние месяц-полтора, пишет на страницах «Нового Времени» российский социолог, директор Аналитического центра Юрия Левады (Левада-Центра) Лев Гудков.

Довольно трудно интерпретировать, что именно поспособствовало этому, но я связываю подобные перемены, прежде всего, с проведением пенсионной реформы в России. И хотя принятый закон еще не введен в действие, очевидно, что правительство собирается залезть в карман гражданам и забрать часть доходов населения для решения своих проблем.

У людей это вызывает сильное недовольство, в итоге раздражение захватывает ту область, которую раньше не затрагивало – внешнюю политику. Логика рассуждения, как мне представляется, примерно такая: вы пытаетесь забрать наши деньги, чтобы вести войну в Сирии, на Донбассе и всякого рода ваши геополитические амбициозные проекты. Это покушение на то, что принадлежит нам, и это несправедливо.

Сказывается также некоторая усталость из-за многолетней конфронтации с Западом и, соответственно, надежды на ее прекращение, надежды на расширение политических, экономических и культурных связей, необходимость сближения со странами Запада. Эти желания выросли очень значительно.

Также впервые за несколько последних лет опрос показал очень резкое улучшение отношения к США: если в мае этого года позитивных ответов было 20%, то в июле – уже 42%. Снизился и процент негативных ответов – с 69% до 40%. То есть хоть и слабое, но позитивное отношение преобладает. Та же картина и по отношению к Европейскому Союзу.

Что касается Украины, то здесь никаких изменений нет – пропаганда действует и поддерживает неприязнь между странами. Саму войну люди не очень одобряют и не очень хотят, но продолжающаяся негативная интерпретация того, что происходит в Украине – постоянные сообщения о приближающейся катастрофе, экономическом крахе – все это задает негативный фон восприятия.

Кроме того, вся информация об Украине проходит сильную цензуру – сохраняют лишь самые негативные новости, позитивные блокируют и не рассказывают. Таким образом, в массовом сознании остается образ разваливающейся страны и бедного населения.

Рост критичного отношения к пропаганде не свидетельствует о том, что люди теперь внимательнее читают информацию, стали более компетентными или стараются углубляться в тему. У россиян, как и прежде, нет особого понимания того, что происходит.

Трудно сказать, какими будут последствия перемены настроений: нужно посмотреть, насколько устойчивыми окажутся эти июльские цифры. Повторятся ли они при дальнейших замерах – в августе, сентябре и т.д.

Если же это все-таки устойчивая тенденция, то она может сказаться на политике властей. Последние будут вынуждены скорректировать курс, прежде всего в отношении пенсионной реформы. А также постараться как-то изменить характер пропаганды: сделать ее более взвешенной или наоборот – резко усилить демагогический тон.

Лев Гудков, «Нового Времени»