С шулером за карточным столом. О российских шпионах в дипломатии

Почему российская шпионка десять лет почти не скрываясь проработала в посольстве США в Москве, и какие выводы можем сделать из этого мы?

История о том, как вольнонаемная сотрудница американского посольства в Москве оказалась агентом ФСБ, причем, была разоблачена только через десять лет, и проработала еще год уже после разоблачения не поддается рациональному осмыслению если смотреть на нее в целом. Зато при пошаговом подходе успех россиян выглядит совершенно естественно, укладываясь в рамки понятной логики, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

И, поскольку такие же операции могут быть проведены российскими спецслужбами и против Украины – более того, вне всякого сомнения, они ими проводятся – прямо сейчас, когда вы читаете эту статью, то нам определенно стоит внимательно изучить всю цепочку американских ошибок.

Итак, все посольства нанимают местных сотрудников на должности служащих нижнего звена – это нормальная общемировая практика. Естественно, что найм производится по конкурсу, и что наличие некоторого числа агентов спецслужб страны пребывания, а, возможно, и спецслужб другой страны, в числе претендентов вполне возможно.

Не исключена, естественно, и вербовка уже нанятых сотрудников. Однако в любой стране, где всевластие спецслужб ограничено законом, на страже которого стоит суд, речь будет идет именно об исключениях – о нескольких подставных кандидатурах, вброшенных в общий поток.

Теперь, внимание – представим, что речь идет о КНДР и зададимся вопросом: сколько человек, непричастных к спецслужбам, посмеют – нет, не смогут, а хотя бы посмеют поучаствовать в таком конкурсе? А в КНР – сколько их будет, таких смельчаков? А в …. впрочем, список неправовых стран можно легко продолжить. Достаточно легко определить и то, к какой категории стран, правовых или неправовых, относится та или иная страна.

Очевидно, что в неправовом государстве возможны только две ситуации: либо 100% тех, кто подаст заявления на участие в таком конкурсе сделают это по согласованию с местными спецслужбами, либо все без исключения сотрудники, выигравшие конкурс будут завербованы в дальнейшем. Подобрать действенную мотивацию для любого такого лица в неправовой стране будет несложно.

Особо упорных и принципиальных, если таковые найдутся, можно будет, к примеру, пристроить, к примеру, под трамвай, в духе Воланда – или найти у них пакетик с чем-нибудь запретным, после чего освободившаяся должность будет вновь выставлена посольством на конкурс. Такие маневры в неправовом государстве осуществимы безо всяких проблем.

Но, коль скоро это так – а это именно так, то все без исключения конкурсанты, и уж тем более – победители такого конкурса должны рассматриваться руководством посольства как вражеская агентура, которую все-таки приходится нанимать на технические должности из соображений финансовой экономии. То есть, речь идет не о возможности такого положения дел, а о 100% вероятности.

Это, конечно, ограничивает круг должностей, на которые можно пригласить местных сотрудников, но, одновременно, позволяет сэкономить на службе безопасности посольства. Ведь если 100% вольнонаемных местных заведомо работают на местные спецслужбы, то и проверять их, как при найме, так и в дальнейшем просто излишне.

Между тем, разоблаченная российская шпионка прошла при найме все необходимые проверки и попала под подозрение только в 2016 году, в ходе «рутинной проверки безопасности, проведенной двумя следователями из Управления региональной безопасности Госдепартамента США», установивших, что она регулярно выходит на контакт с работниками ФСБ, – не ставя, естественно, об этом в известность сотрудников посольства.

Был ли смысл в такой проверке? Излишне, вероятно, говорить о том, можно ли было отнести Россию к числу правовых государств в 2006-2007 года, когда эта сотрудница была нанята на работу. Тем не менее, должность, связанная с доступом к электронной переписке посольства была выставлена на конкурс для вольнонаемных местных сотрудников.

Говорить же о каких-то последующих проверках при этом уже просто смешно – очевидно, что ФСБ легко переигрывало любых проверяющих, оперируя на собственной территории, и дама засветилась только потому, что и она и ее кураторы за 10 лет уверовали в полную профнепригодность своих американских визави.

А дальше все было еще интереснее. Зафиксировав контакты с ФСБ летом 2016 года следователи не поверили своим глазам, и наблюдали за дамой еще целых шесть месяцев, до января 2017 года. Наконец, когда у них не осталось уже никаких сомнений, и все остальные версии, кроме прямой работы дамы на ФСБ, были отброшены, материалы были переданы наверх.

Но ход им дан не был! Скандал перед самой инаугурацией был признан более нежелательным, чем работа агента ФСБ в посольстве. Разоблаченную даму тихо-тихо, под видом сокращения штатов, уволили только летом 2017-го, спрятав потенциальный скандал внутри взаимной высылки российских и американских дипломатов. Тогда из США выслали сразу 35 российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.

В ответ российская сторона учинила «зеркальные санкции» в результате которых число работников американских представительств в России сократилось на 749 человек, в число которых попала и разоблаченная дама. И только еще через год все это всплыло-таки на страницах Gardian. Опять-таки, в общей струе с еще одним шпионским скандалом – арестом Марии Бутиной.

Какие выводы для Украины можно сделать из этой истории? Очевидно, надо признать, что существуют страны, к которым нужен чумной подход. В том смысле, что если у нас по соседству случилась эпидемия чумы, все выходцы из очага заражения априори считаются потенциально опасными и помещаются в карантин. Такой же железный принцип презумпции виновности должен действовать и в отношении России, зараженной путинизмом.

Иными словами, всех вольнонаемных работников, нанимаемых посольством Украины на российской территории, а также любых россиян, нанимаемых в России для защиты интересов Украины априори следует считать российскими агентами.

И даже в тех случаях, когда непричастность такого лица к работе на российские спецслужбы железно доказана – непонятно, правда, как это можно на 100% доказать, но, допустим, что такое случилось – даже тогда такой человек должен рассматриваться как потенциальный объект успешной вербовки россиянами. Потому, что жизнь – штука сложная: сегодня он не сотрудничает с ФСБ, а завтра у него нашли болевую точку, грамотно надавили – и вот, готово.

Этот же чумной принцип должен быть распространен на всех россиян, въезжающих в Украину. Каждое их действие и каждый контакт должны толковаться исходя из того, что это могло бы означать, если бы этот человек сотрудничал с ФСБ? При достаточно большом числе действий, которые можно истолковать как потенциально связанные с интересами российских спецслужб, подозрительная персона должна высылаться из Украины. Без всякого конкретного повода, а просто в связи с обоснованными подозрениями.

Но тут есть одна важная деталь: если мы стремимся стать правовым государством, то такие действия должны быть закреплены правовой базой – которой сегодня у нас нет.

Что касается событий, случившихся после разоблачения российской шпионки, то тут все еще очевиднее. Ни спецслужбы, ни армия в воюющей стране не должны быть привязаны к политике, а назначения их руководства не могут носить политический характер. Это, конечно, сложно осуществить на практике – но и тут, вероятно, нужно начинать с правовой базы.

Подведем итог сказанному. Если вы вынуждены играть с партнером, который заведомо играет без правил, то можно пойти двумя путями. Первый – тоже начать играть без правил. В этом случае вы вскоре обнаружите, что партнер-шулер переигрывает вас, поскольку у него больше опыт, и навыки шулерства лучше отработаны, но с точки зрения моральной вы при этом стали ровно таким же шулером, как и он.

Второй: прописать в правилах игры, благо правила на своей территории вы пишете сами, что на столе всегда имеется массивный канделябр, которым при надобности и побивается уличенный в шулерство партнер. Одновременно нужно исходить из того, что если ваш партнер-шулер в какой-то момент играет честно, то делает он это по чистой случайности, и что такое поведение для него нетипично и противоестественно. Это тоже можно прописать в правилах. Более того, если вы вынуждены играть с россиянами, то этот пункт правил просто необходим.

Да, и последнее. И в США, и в других западных странах постепенно приходят именно к этому подходу в отношении России. Нет никакого смысла ждать и нам.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»