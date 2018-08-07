Отсроченный аншлюс: Беларусь «воссоединится» с Россией

Не важно болен Лукашенко или нет, но Кремль в любом случае уже готовит аншлюс Белоруссии. Но почему именно сейчас возникает такая необходимость?

В сети опять циркулирует информация о том, что якобы в ЦКБ (Центральная клиническая больница Управления делами Президента РФ в Москве) на улице Косыгина в специальном президентском блоке срочно готовят палату для президента Беларуси Александра Лукашенко. Сообщается о том, что якобы после подозрения на инсульт, главу государства на несколько часов поставили на ноги для того, чтобы предъявить журналистам, а сейчас, мол, Лукашенко необходимо пройти интенсивный курс лечения, пишет на страницах «Русского Монитора» Виктор Ларионов.

Несколько дней назад, инспектируя ход уборочной в Минской области, Лукашенко шутил о по поводу своей смерти.

«В следующем году мне приложишь. Ты доживешь до следующего года, ты особо не зарекайся, а то меня похоронили сутки назад, то и тебя могут похоронить», – отметил Лукашенко.

«Дела семейные»

Кроме того, по данным тех же источников, на этой неделе в Москве (без Батьки) был замечен его старший сын – 42-летний Виктор Лукашенко, которого давно прочат в преемники отца. Лукашенко младший – формально один из членов Совбеза РБ, а кроме того, он является помощником президента страны по национальной безопасности.

Однако известно, что Виктор Лукашенко неофициально курирует все белорусские силовые структуры. Известно и о том, что он поддерживает дружеские связи с ключевыми российскими чиновниками, и часто бывает в Москве. Трудно судить о том, насколько информация о болезни Лукашенко соответствует действительности и, не исключено, что слухи о возможном скором уходе Лукашенко со своего поста в связи с состоянием здоровья, не получат подтверждения прямо сейчас.

Однако очевидно, что вбросы, подобные нашумевшей публикации на прокремлевском канале «Незыгарь» сообщения об инсульте у Лукашенко – не появляются без веской причины. И причина здесь может быть одна: подготовка общественного мнения в обеих странах к неким весьма важным событием. И этим событием, скорее всего может стать аншлюс Республики Беларусь, который может быть обставлен, как добровольное объединение двух стран.

Почему именно сейчас?

Причин тому несколько.

Во-первых, в России наступило посткрымское и послевыборное похмелье: социологи отмечают падение рейтинга правящей партии, лично Путина, одновременно фиксируя небывалый рост протестных настроений, связанную с падением уровня жизни и целой серией непопулярных законов, бьющих по населению. В этой ситуации, памятуя о фантастическом взлете рейтинга Путина, после аннексии Крыма, операция «Беларусьнаш», («присоединение братской Белоруссии») может послужить столь же эффективным допингом, который позволит отвлечь внимание населения от пустеющих холодильников.

Кроме того, сегодня подобный аншлюс также полностью соответствует интересам самого Лукашенко и его клана, так как помогает эффективно решить ряд жизненно важных для него лично и его семьи вопросов.

Ведь, как говорил Классик – то, что, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Это, в равной степени, касается и «простых смертных» и даже «всесильных» диктаторов. Последних даже в большей степени ведь – в истории нередко случалось, что после их ухода из жизни, как карточный домик рушилось все, что они создавали, а их окружение и ближайшие родственники лишались имущества, свободы, а иногда даже и жизни.

И сам Александр Григорьевич Лукашенко, будучи человеком ответственным, понимает это не хуже нас с вами. Понимает он также и то, что случись чего с ним что – у народа Белоруссии возникнут неприятные вопросы, которые они наверняка захотят задать окружению и членам семьи «последнего диктатора Европы». А так как своих детей он, как любой нормальный отец любит, то можно быть уверенным, что он прилагает все необходимые усилия к тому, чтобы этого никогда не случилось.

И здесь вариантов у него не так уж и много. Двинуть страну на запад невозможно – это равносильно тому, чтобы добровольно посадить себя на скамью подсудимых, а детей и соратников пустить по миру. Оставить все – как есть и продолжать балансировать между Москвой и Европой, как он делал это больше двадцати лет – также не вариант, так как оттягивание решения проблемы безопасной для клана Лукашенко передачи власти с каждым годом увеличивает риск непредвиденного развития ситуации, при котором можно потерять все.

Остается третий, наверняка лично для Лукашенко очень неприятный, но единственно реальный вариант, при котором можно не пойти под суд и сохранить что-то из нажитого непосильным трудом для детей и внуков. И вариант этот называется «воссоединение» Белоруссии с Россией, с созданием нового союзного государства.

Надо понимать, что данный вариант должен быть весьма привлекательным для Путина, перед которым стоит аналогичная дилемма, и который до 2024 года тоже должен решить вопрос кому, и, самое главное, как передать власть (понятно, что самый лучший вариант для него, это не передавать ее ни кому). И, надо полагать, что в глазах путинского окружения, также жизненно заинтересованных в плавном транзите власти, идея аншлюса (присоединения) Белоруссии, а возможно и Казахстана, где клан Назарбаева сегодня стоит перед необходимостью решать аналогичные проблемы, выглядит просто гениально.

И, если вдуматься, то с точки зрения тех, кто сидит в кремлевских кабинетах, у нее не так уж и много реальных альтернатив. Ведь если аншлюс обставить как образование нового государства (со своей новой конституцией), то с формальной точки зрения ничто не будет мешать Путину избираться еще на два срока.

Аншлюс Беларуси неизбежен.

Виктор Ларионов, «Русский Монитор»