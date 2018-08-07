КГБ и международные организации. О грантовой поддержки институтов гражданского общества в России

Международные гуманитарные организации, поддерживающие развитие гражданского общества и формирование его институтов, как черти от ладана в 90-е годы прошлого шарахались при обращении к ним российских активистов и организаций. Дело в том, что практически все они контролировались КГБ-ФСБ.

В 90-е годы у меня не было проблем с финансированием моих проектов в России – я финансировал их сам или с помощью друзей. Но рано или поздно настает момент когда возникает потребность во внешнем финансировании, пишет на своей странице в Facebook Константин Боровой.

Первый проект, на который я попросил денег у крупной европейской организации, было исследование деятельности националистических групп в России в 1995 году. Ожидаемо, все группы находились под контролем КГБ, который тогда назывался ФСК (Федеральной службой контрразведки).

КГБ и международные организацииВ 90-е годы у меня не было проблем с финансированием моих проектов в России — я… Опубліковано Константином Боровим Неділя, 5 серпня 2018 р.

С 1996 года любая попытка разместить какой-то проект в любом международном исследовательском центре в Москве встречала твердый, но слабо мотивированный отказ. Я начал встречаться с руководителями. Оказалось, что почти во всех случаях это были «бывшие» сотрудники КГБ разного ранга.

Один из них поразил меня откровенностью:

– Напрасно теряете время. Вам и вашим соратникам-демократам путь к сотрудничеству с международными фондами закрыт.

В 1999 году вместе с Андреем Козыревым я создал несколько небольших исследовательских центров. Разработали пару десятков интересных программ исследования. Предложили сотрудничество всем международным фондам, которые были в Москве.

Тот же результат от тех же бывших сотрудников КГБ.

На конференции в Нью-Йорке в 2001 году я подошел к руководителю крупнейшего американского фонда с представительством в Москве.

– Совершенно невозможно начать совместный проект в Москве. У вас там во главе представительства сидит генерал КГБ и группа КГБшников, которые пристраивают проекты только своих коллег. Вы знаете об этом?

– Да, я в курсе. Но, во-первых, у них неплохой английский. Во-вторых, они умеют решать все проблемы с властью. И, в третьих, меня радует, что они заметно меняют свои взгляды и подходы.

Я очень люблю Лилю Шевцову, восхищаюсь ее экспертизами, мы давно дружим, но в 1997 году я прочел несколько экспертных заключений тогда мало известного Сергея Маркова.

– Фонд Карнеги от своего имени публикует экспертизу КГБ, – заключил я в каком-то интервью.

– Ха, ха, ха, – сказала Лиля тоже к интервью, – Боровой наших экспертов Американского фонда считает сотрудниками КГБ, что может быть абсурднее.

В 2001 году Сергей Марков начал новую карьеру в сотрудничестве с Кремлем и гордо заявил, что всегда сотрудничал с КГБ-ФСБ.

Не ищите на сайте Фонда Карнеги экспертизы 1996-1998 годов. Их там нет.

Константин Боровой, Facebook