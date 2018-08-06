Россияне целенаправленно сбивали пассажирский самолет в 2014 в небе над Донбассом, – Саттер

Катастрофа с малайзийским пассажирским самолетом Boeing-777, летевший рейсом МН17 из Нидерландов, не была случайной. Борт был намеренно подбит русскими. Но вместо малазийского «Боинга» в небе над зоной боевых действий на Донбассе российские спецслужбы собирались сбить пассажирский самолет Москва-Ларнака, что позволило бы спровоцировать резкие антиукраинские настроения внутри российского общества и получить «оправдание» полномасштабного вооруженного вторжения в Украину.

Публицист, автор книг о преступлениях в путинской России, связанных с подрывом зданий, и о преступлениях, которые творил советский режим, Дэвид Саттер объяснил, почему он считает, что россияне целенаправленно собирались сбивать именно пассажирский, а не военный или грузовой самолет. Об этом Саттер заявил в авторской программе Николая Княжицкого на телеканале «Еспресо.TV».

«Мотивация, я считаю, все-таки, очернить Украину и так или иначе создать фон для вторжения и расширения военных действий … Возможно, они считали, что, уничтожая российский самолет, они могут оправдать захват половины Украины. И как это ни печально и ужасно, мы не можем устранить эту версию, потому что она очень логична», – отметил он.

При этом Саттер отметил, что это его собственное предположение, требующее дополнительного изучения.

«… Мы пока не имеем достаточно доказательств для этого. Я готов сказать, что я лично уверен, что они умышленно уничтожили пассажирский самолет. Я склонен думать, что они не хотели уничтожить малазийский самолет, а хотели уничтожить российский самолет. Но пока у меня достаточно доказательств. Это просто возможно и требует еще расследования и изучения», – добавил журналист.

В таже время Саттер настаивает, что основной целью российских оккупантов на Донбассе был именно пассажирский самолет, а не военный. Ошибка была только в выборе конечной цели.

«Малайзийский Боинг не был уничтожен по ошибке. Трудно представить, что это может быть, но совершенно невозможно спутать пассажирский самолет с грузовым самолетом, который используют украинские войска. А Боинг-777 – это огромный самолет, который имеет два источника тепла, они очень мощные, могут быть захвачены аппаратурой, которая является частью установки «Бука», – отметил он.

По словам Саттера, «хорошо обученный человек может определить по звуку (а обязательно быть хорошо обученным, если управляешь такой установкой как «Бук»), он может определить (что за самолет движется, – ред.) визуально, по звуку».

«И плюс «Бук» был поставлен прямо под одним из самых занятых коридоров для пассажирских самолетов. Те, кто принимал участие в этой операции, не могли этого не знать, потому что во времена СССР, когда Украина и Россия учились в подобных учреждениях – это все было изучено, где находятся эти коридоры», – добавил журналист.

Кроме того, по словам эксперта, те, кто стрелял и уничтожил этот самолет, «ждали около 5 часов до места, с которого они стреляли».

«Что это значит? Что они ждали объект. Когда им сообщили, что объект приближается, они пошли туда и сделали выстрел. Я не вижу здесь возможности, что это было сделано ошибочно», – подчеркнул Саттер.

«Еспресо.TV»