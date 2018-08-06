Россия предлагает США взять на себя бремя расходов на восстановление Сирии

Закрепившись силовым образом в Сирии и сохранив режим Башара Асада, Россия пытается переложить бремя основных расходов на восстановление страны после войны на западные страны, в частности США. При этом сама Россия активно влазит со своими интересамина Африканский континент. В зоне ее пристального внимания оказались

Глава Генштаба России Валерий Герасимов 19 июля направил письмо военному командованию США с предложениями по восстановлению Сирии. Об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на служебный документ, адресованный председателю Объединенного комитета начальников штабов генерал-майору Джозефу Данфорду.

В предложении утверждается, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны, для того, чтобы принять беженцев, которые возвращаются.

План России получил «ледяной прием» в Вашингтоне, говорится в материале. Отмечается, что США будут поддерживать усилия в случае политического решения относительно конфликта в Сирии и проведения выборов под эгидой ООН. США обвиняют Асада в опустошении Сирии.

Натиск Москвы происходит после того, как силы Асада, поддерживаемые российскими истребителями, вернули контроль над большей частью юго-западной Сирии – региона, который был одним из последних повстанческих ячеек.

В результате, Россия в Сирии выдохлась и теперь хочет закрепиться на ключевых позициях, поделив при этом бремя основных расходов с более богатыми странами, заинтересоваными в разрешении кризиса. Но параллельно Кремль заходит в другие страны, где есть совпадение и политических, и экономических интересов.

Кроме Сирии Россия плотно завязла в Ливии, с которой выстраивала взаимоотношения еще при живом диктатор Муаммре Каддафи. В настоящее время Россия дестабилизирует обстановку в этой африканской стране, пытаясь повлиять на ситуацию в Европе за счет потока беженцев.

«Дело в том, что после Сирии Россия может добавить дестабилизации в и так неспокойную Ливию. Сейчас в этой африканской республике действуют сразу три правительства. Исламисты обосновались на преимущественно аграрном юго-западе Ливии, в окрестностях Триполи, и сформировали Новый всеобщий национальный конгресс. Богатый нефтью юго-восток Ливии находится под контролем палаты представителей и Ливийской национальной армии под началом генерала Халифы Хафтара. Третья власть в стране – правительство национального единства, его возглавляет Фаиз Сарадж. Которому в свою очередь помогает Запад», – пишет на страницах «Левого Берега» руководитель отдела «Мир» Игорь Соловей.

Свои экономические интересы в Ливии имеют так же Германия и Франция, с которыми российское руководство плотно сотрудничает в настоящее время. В этом плане Ливия выступает одним из рычагов влияния на политику Европы в отношении России.

В тоже время Россия пытается закрепится в Судане и Ценральноафриканской республике, где недавно погибли российские журналисты. Ситуация с российским присутствием в Судане характерна тем, что по имеющимся данным есть негласная договоренность о возвращении в «родную гавань» Южного Судана, отколовшегося в результате гражданской войны и раздираемого нескончаемым противоборством политических сил и племен.

В Сирии Россия развернула широкомасштабную кампанию по привлечению западных стран в гуманитарную деятельность на контролируемых правительством территориях, стремясь убедить остальной мир в необходимости установления нормальных послевоенных отношений с президентом Асадом.

«Reuters»