Американский актер Стивен Сигал прокомментировал свою должность по линии МИД России

Сигал «смущен» своим назначением на пост специального представителя России по гуманитарным связям с США. Он надеется на «мир и гармонию во всем мире».
Голливудский киноактер Стивен Сигал заявил, что воспринимает очень серьезно свою роль специального представителя России по гуманитарным связям с США. Так он прокомментировал в Twitter свое назначение специальным представителем Министерства иностранных дел РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.
«Я глубоко смущен и это большая честь, что я был назначен специальным представителем МИД России, ответственным за российско-американские гуманитарные связи», – написал актер.
I am deeply humbled and honoured to have been appointed as a special representative of the Russian Foreign Ministry in charge of Russian and American Humanitarian ties.
I hope we can strive for peace, harmony and positive results in the world.
I take this honour very seriously pic.twitter.com/LTuUxsk1aZ
— Steven Seagal (@sseagalofficial) August 5, 2018
«Я надеюсь, что мы сможем стремиться к миру, гармонии и позитивным результатам в мире. Я отношусь очень серьезно к предоставленной мне чести», – добавил он.
Стивен Сигал имеет российское гражданство.
«Украинско-Российское обозрение»