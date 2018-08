Американский актер Стивен Сигал прокомментировал свою должность по линии МИД России

Сигал «смущен» своим назначением на пост специального представителя России по гуманитарным связям с США. Он надеется на «мир и гармонию во всем мире».

Голливудский киноактер Стивен Сигал заявил, что воспринимает очень серьезно свою роль специального представителя России по гуманитарным связям с США. Так он прокомментировал в Twitter свое назначение специальным представителем Министерства иностранных дел РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

«Я глубоко смущен и это большая честь, что я был назначен специальным представителем МИД России, ответственным за российско-американские гуманитарные связи», – написал актер.

I am deeply humbled and honoured to have been appointed as a special representative of the Russian Foreign Ministry in charge of Russian and American Humanitarian ties.

I hope we can strive for peace, harmony and positive results in the world.

I take this honour very seriously pic.twitter.com/LTuUxsk1aZ

— Steven Seagal (@sseagalofficial) August 5, 2018