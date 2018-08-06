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Новости

Американский актер Стивен Сигал прокомментировал свою должность по линии МИД России

«Украинско-Российское обозрение»
06 августа 2018

Сигал «смущен» своим назначением на пост специального представителя России по гуманитарным связям с США. Он надеется на «мир и гармонию во всем мире».

Голливудский киноактер Стивен Сигал заявил, что воспринимает очень серьезно свою роль специального представителя России по гуманитарным связям с США. Так он прокомментировал в Twitter свое назначение специальным представителем Министерства иностранных дел РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

«Я глубоко смущен и это большая честь, что я был назначен специальным представителем МИД России, ответственным за российско-американские гуманитарные связи», – написал актер.

«Я надеюсь, что мы сможем стремиться к миру, гармонии и позитивным результатам в мире. Я отношусь очень серьезно к предоставленной мне чести», – добавил он.

Стивен Сигал имеет российское гражданство.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: дипотношения, Россия, Стивен Сигал, США

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