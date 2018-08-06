Жители Москвы обещают въехать в Украину на танках, если для россиян введут визовый режим

Жители Москвы в основном плохо относятся к возможному введению Украиной визового режима с России. Соответствующий опрос провел российский независимый журналист Саша Сотник.

Так, журналист задавал москвичам вопрос: «Считаете ли вы справедливым желание украинцев ввести въездные визы с Россией?». Сотник отметил, что большинство опрошенных отмечали, что ностальгируют по СССР, а некоторые открыто признавались в «фантомных имперских болях». Об этом информирует «Sotnik TV».

«Как по мне, то я за СССР. Нет никаких виз, введут визы – въедем на танках», – ответил один из прохожих.

«Россия должна ответить адекватно. Если они вводят визы, то значит какой адекватный ответ? Введение им виз. Я это безумие не буду обсуждать. Я в Украину не ездил и не буду ездить, поэтому меня это вряд ли коснется,» – заявил еще один москвич.

«Это их дело исключительно. Они это делают по поводу наших действий в Украине. Они считают себя в состоянии ползучей гибридной войны с нами. Ну и имеют право. Россия может ответить, как хочет. Может ввести в свою очередь визы, а может и не вводить», – отметил еще один опрошенный.

Напомним, ранее руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что считает целесообразным ввести режим ограниченного въезда на территорию государства для граждан Российской Федерации.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что его страна готова ввести визовый режим с Украиной в случае ее идентичного решения.

«Sotnik TV»