Украина может закрыть железнодорожного сообщение с Россией

Украина в рамках ответных мер на эскалацию российской агрессии и оккупацию Крыма и Донбасса рассматривает вопрос об отказе от железнодорожного сообщения со страной-агрессором.

Украина собирается прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии «Экономической Правде».

«Мы хотим, чтобы это решение принималось в комплексе мер по ситуации в Азовском море и оккупацией Крыма и части восточных областей», – отметил Омелян.

Напомним, летом 2017 года российское издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники в правительстве Украины сообщало, что в ближайшее время Украина якобы готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией.

В «Укрзализныце» эту информацию опровергли и сообщение о прекращении пассажирских перевозок с РФ железнодорожники назвали «несоответствующим действительности».

Как известно, пассажирский поезд Киев-Москва стал самым прибыльным пассажирским поездом «Укрзализныцы» в 2017 году. Он принес государственной компании 154,5 млн гривен.

В пятерку наиболее прибыльных вошли также поезда Одесса – Москва и Киев – Санкт-Петербург. На этих направлениях Укрзализныця заработала 98,76 млн гривен и 20,63 млн гривен соответственно.

ТОП-5 самых прибыльных поездов 2017 года выглядит так:

В целом в прошлом году поезда дальнего следования «Укрзализныцы» были крайне убыточными. Так, только за год перевозки дальнего следования принесли компании 3,575 млрд гривен убытков.

Самый большой минус был зафиксирован по следующим направлениям: Мариуполь – Львов, Измаил – Одесса и Киев – Рахов.

Пять самых убыточных поездов прошлого года выглядят следующим образом:

Рекордную прибыль от российского направления частично можно объяснить высокой стоимостью билетов.

Так, билет в купейный вагон, по состоянию на 1 марта 2018 года, по направлению Киев-Москва в один конец начинается с 3,1 тысяч гривен, Одесса-Москва – 3,9 тысяч гривен.

При этом стоимость билетов по направлению Киев-Одесса и Киев-Львов, которые заняли 3 и 4 места рейтинга, составляет менее 500 гривен в один конец.

Одним из факторов популярности российского направлении может быть и тот факт, что Государственная авиационная служба Украины в 2015 году приняла решение о полном прекращении воздушного сообщения между Украиной и Россией.

В ответ российские власти ввели симметричные меры и уже почти два с половиной года между Украиной и Россией прямое авиасообщение отсутствует.

Стоит отметить, что от этого украинцы не перестали летать в Россию, но теперь они вынуждены делать это с пересадками. Главным транзитным узлом является аэропорт Минск.

«Экономическая Правда»