Прокуратура проверяет Новинского на законность получения украинского гражданства

В Украине возникли сомнения в законности получения гражданства народным депутатом Верховной Рады от «Оппоблока» и олигархом Новинским.

Генеральная прокуратура проверяет, законно ли получил украинское гражданство олигарх и народный депутат фракции Оппоблока Вадим Новинский. Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева от 31 июля, информирует «Depo.Власть».

Судья дал следователям доступ к делу Государственной миграционной службы о принятии Новинским гражданства и позволил изъять документы.

«У органа досудебного расследования возникли обоснованные сомнения считать, что в материалах дела отсутствует оригинал Указа Президента Украины Януковича Виктора Федоровича… о принятии в гражданство Украины Новинского Вадима Владиславовича», — говорится в решении.

Соответственно, прокуратура считает, что в документах отсутствует и подпись Януковича в качестве уполномоченного лица.

Кроме того, следователи настаивают, что «необходимо исследовать подлинность подписей и надписей» от имени самого Новинского.

Речь идет о деле относительно давления Януковича и других представителей власти на Украинскую православную церковь, в частности похищения помощника покойного митрополита Владимира — архиепископа Драбинко.

Следствие утверждает, что «были собраны необходимые доказательства виновности» нардепа, однако возникла необходимость получить возможность использовать в качестве доказательств материалы дела о предоставлении ему гражданства.

Кроме того, 31 июля суд дал разрешение на задержание трех главных подозреваемых: Виктора Януковича, экс-главы МВД Виталия Захарченко и бывшего начальника ГУМВД Валерия Коряка. Все они сбежали из страны и скрываются от правоохранителей.

Напомним, российский бизнесмен Новинский получил гражданство Украины от тогдашнего президента Виктора Януковича 1 июня 2012 года.

26 апреля 2016 года Порошенко поручил Государственной миграционной службе проверить законность предоставления гражданства Новинскому, ведь петиция о лишении экс-соратника Януковича гражданства Украины набрала более 25 тысяч голосов.

Сам Новинский заявил, что гражданство Янукович ему дал по просьбе Порошенко.

8 декабря 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Новинского. Однако согласия на арест или задержание Новинского у ГПУ нет.

Новинский, по версии следствия, удерживал под стражей архиепископа Драбинко с целью заставить митрополита Владимира отречься от престола.

«Depo.Власть»