ФСБ задержало двух украинских водителей, обвиняемых в контрабанде

В России продолжают задерживать украинцев. Стало известно, что в мае месяце были задержаны два водителя международного рейсового автобуса «Винница-Москва».

Украинцев Олега Чабана и Александра Манчура, которые работают водителями автобуса «Винница-Москва» задержали во время рейса на территории Российской Федерации. Это произошло несколько месяцев назад, сообщает «24 канал».

«Тогда вроде в автобусе нашли четыре пакета с оружием и взрывными устройствами. На место сразу же прибыла группа ФСБ и арестовали обоих водителей», – говорится в сообщении.

По словам адвоката 43-летнего Олега Чабана, передать пакеты рейсом согласился его коллега Александр Манчур. Однако, что внутри – он не знал. Жена о задержании Олега Чабана узнала в мае. Украинских дипломатов россияне же известили не через три дня, согласно с международным правом, а лишь через месяц.

«К сожалению, ситуация такова в России, что не единственный случай, когда права наших граждан с учетом, наверное, и политических соображений нарушаются и попираются таким наглым образом», – отметил адвокат Олега Чабана Юрий Белоус.

Запросы МИД с просьбой разрешить консулу посетить Чабана россияне игнорируют. Мужчины сейчас находятся в Брянском СИЗО. Тамошние следователи продлили им срок меры пресечения до сентября. Украинские правозащитники причисляют это дело к политическим.

Ранее сообщалось, что украинского адвоката Игоря Кияшко, который поехал в Россию за лекарствами для ребенка, задержади по обвинению в шпионаже.

«24 канал»