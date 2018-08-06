Российские спецслужбы пытались завербовать пресс-секретаря «Открытой России»

Российские спецслужбы пытаются завербовать членов оппозиционных партий и движений. При этом прибегают к различным методам и средствам.

Пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич рассказала о попытке российских спецслужб завербовать ее. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Грязневич сообщила, что 3 августа ей позвонили в дверь, в глазке она увидела мужчину с цветами. «Он был спокоен, улыбался, отвечал очень мягко и уклончиво, давая понять, что знает обо мне больше, чем я думаю, и постоянно пытался вручить букет», – рассказала она.

Розочки от ФСБЕсли вы занимаетесь политической или правозащитной работой, обязательно прочитайте, такое может произойти… Опубліковано Natalia Gryaznevich Понеділок, 6 серпня 2018 р.

Во время встречи в кафе, которая произошла чуть позже, мужчина признался, что является сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ). «Собеседник обволакивал меня своей подчеркнутой галантностью, предлагал то коктейль, то мороженое, улыбался и шутил, уговаривал дружить, сулив надежную защиту,…карьеру,…приятное общение и опеку», – написала Грязневич. «А цветы, не подумайте – это от меня лично», – подчеркнул сотрудник ФСБ.

Грязневич рассказала, что отказалась от предложенного сотрудничества и не стала обещать сотруднику ФСБ не рассказывать о встрече, хотя тот, по словам Грязневич, намекал, что огласка может ей навредить.

Ранее Грязневич допросили в Следственном комитете (СК) по делу ЮКОСа. В рамках этого же дела 2,5 года назад у Грязневич из квартиры изъяли всю электронику, документы, мамину книгу рецептов и счета за электричество, которые до сих пор не вернули. На момент ареста совладельца компании Михаила Ходорковского Грязневич училась в девятом классе.

«Украинско-Российское обозрение»