Бутина сама спровоцировала интерес американских спецслужб к своей персоне

Пристрастие к алкоголю и не умение держать язык за зубами и стало поводом интереса спецслужб к российской шпионке Бутиной. Она частенько хвалилась в кругу своих друзей связями среди американских элит.

Поводом для подозрения россиянки Марии Бутиной в США в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства стали ее собственные высказывания. Об этом сообщает «CNN».

По утверждению источников телеканала, Бутина как минимум два раза в пьяном виде откровенничала со своими однокурсниками в Американском университете в Вашингтоне, рассказывая о своих контактах в российском правительстве. Также она признавала, что представители российских разведывательных служб были включены в ее организацию по легализации короткоствольного оружия в стране.

Ее комментарии были настолько тревожными, что ее однокурсники дважды обращались в правоохранительные органы. В последние месяцы ее обучения агенты ФБР в итоге наведались домой к Бутиной.

Мария Бутина была студенткой Американского университета с 2016 года, в мае текущего года получила диплом магистра гуманитарных наук в сфере международных отношений. 16 июля ее арестовали.

«CNN»