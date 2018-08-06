Сигал вместо пенсий. Россиян пытаются отвлечь от протестных настроений

Россиян сегодня куда больше интересуют проблемы, связанные с повышением пенсионного возраста, чем назначение очередного спецпредставителя по дружбе с простыми людьми Америки.

«Или мне кажется, или Путин совсем слетел с катушек» – так бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол охарактеризовал анекдотическое решение российских властей о назначении американского актера и режиссера Стивена Сигала спецпредставителем МИД России по вопросам укрепления российской-американских связей, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Понятно, что такого рода распоряжение может разве что позабавить американцев. Именно поэтому даже бывший дипломат и опытный исследователь России Макфол недоумевает: зачем Путину выставлять себя на посмешище?

А исследовать нужно вовсе не Россию, исследовать нужно Советский Союз. И тогда никому не будет смешно. Будет печально.

Советские лидеры тоже обожали западных деятелей культуры, которые восхищались успехами социализма и «загадочной русской душой». Список лауреатов Сталинской и Ленинской премии «За укрепление мира между народами» украшают имена, рядом с которым Сигал – просто никто.

Но советское руководство не очень интересовал авторитет, которым просоветские интеллектуалы пользовались в собственных странах. Им важно было продемонстрировать собственным гражданам, как весь мир поддерживает «первое в мире государство рабочих и крестьян». Поэтому после всяких там партийных съездов делегации зарубежных компартий разъезжались по всему Советскому Союзу и выступали на митингах. Чем больше делегаций – тем лучше.

Отличие советского руководства от российского в том, что любовь к западным интеллектуалам и коммунистам культивировалась в годы закрытого общества. Тогда большую часть информации граждане получали из газеты «Правда», а правду – из передач Радио Свобода и «Голоса Америки». И многих можно было действительно убедить, что простые люди на Западе завидуют советским крепостным.

Сейчас – все иначе. Сигал – это товар для внутреннего потребления, но вот только вряд ли россияне поверят в то, что одиозный режиссер выражает взгляды большинства американцев. Россиян сегодня куда больше интересуют проблемы, связанные с повышением пенсионного возраста, чем назначение очередного спецпредставителя по дружбе с простыми людьми Америки.

В 2014 году в ситуации разочарования людей властью Путин предложил россиянам Крым. Но Крыма на каждый день у российского президента нет, да и украденная территория уже не интересует большинство жителей России. Более того, некоторые начинают понимать, что ухудшение жизни и кража Крыма – звенья одной цепи.

В этих условиях, конечно, лучше вообще отказаться от повышения пенсионного возраста. Но денег на такое решение у Путина уже нет.

Приходится обходиться Сигалом.

Виталий Портников, «Espreso.TV»