Россия – это тотальная неадекватность. Русский народ обречен на историческую смерть

Россия – страна, которой уже нельзя давать второго шанса, ее следует уничтожить, или хотя бы надежно огородится от нее и проводить регулярную дезинсекцию.

Я, когда еще пытался из Мордора сделать нормальную адекватную страну – ну, лет десять назад, когда еще был молодым и наивным и думал, что тут только чуть-чуть подлатать, подкрутить, подправить надо, и получится нормально, как у всех – все время топил за ЧВК. Об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко

Отмените статью о наемничестве, либерализуйте и легализуйте оружие, дайте людям возможность работать и зарабатывать – вы ж мечтаете меряться писькой со Штатами, ну так и дайте людям возможность входить в Африку, в Аденский залив, в Ирак и пр. частными военными компаниями.

Я, когда еще пытался из Мордора сделать нормальную адекватную страну — ну, лет десять назад, когда еще был молодым и… Опубліковано Аркадієм Бабченком Неділя, 5 серпня 2018 р.

На одном сопровождении судов вдоль берегов Сомали могли бы бюджет Тверской области делать. Как это делается в цивилизованном мире. У вас хренова туча дебилоидов в беретах на второе августа не знают, куда свою голову деть, бутылки об нее разбивают и азербайджанцев на рынках убивают – дайте им строгие законодательные рамки, четкое регулирование, надзор, возможность работать по своей специальности – и в путь.

Сразу и преступность упадет. У вас же гигантский ресурс молодых гопников, которые не знают, куда силушку свою молодецкую приложить. Китай и Штаты в Африку заходят только в путь, французский легион из Мали не вылезает, а вы опять все профукиваете…

А сейчас сидишь, читаешь, смотришь, во что они это все превратили, и думаешь – нет, нахер, только дустом. Не будет там никакой адекватной страны. За что ни берутся – только волосы дыбом от ужаса, что у них получается. Если ЧВК, то – Вагнер, если экономическое развитие, то – убийства, преступления, захваты, диктаторы, мильчаковы, буряты, трупы, трупы, трупы…

Нахрен. Ров. И дустом.

Аркадий Бабченко, Facebook