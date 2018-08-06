Есть ли жизнь после томоса. О некоторых подводных камнях связанных с автокефалией

Есть несколько аспектов темы «после Томоса», которые интересуют, и не буду скрывать, серьезно беспокоят меня. Вопрос имеет несколько важных аспектов.

Моя первая (и единственная) публичная реакция на эту тему была достаточно негативная. Нет, я вовсе не противник создания поместной автокефальной православной церкви в Украине. Даже наоборот. Как гражданин и политик. Но меня очень беспокоит отношение к теме украинской власти и, в частности, Петра Порошенко, пишет на своей странице в Facebook экс-генконсул Украины в Стамбуле, глава правления «Майдан закордонних справ», член партии «Укроп» Богдан Яременко.

Имея возможность углубиться во время работы в Стамбуле в эту проблематику, я составил (и даже описал в официальных документах, которые, конечно, в МИД читали с интересом, но в период Януковича не могли больше ничего с ними сделать) себе достаточно четкое представление о том как должен быть организован этот процесс.

Після ТомосуТак, між іншим, називається відкрита лекція отця Кирила (Говоруна), що в рамках Відкритого православного… Опубліковано Bohdan Yaremenko Субота, 4 серпня 2018 р.

Для меня проблемой является не отсутствие канонического статуса Украинской православной церкви, а политические последствия взрывного воздействия русского православия на граждан Украины, на общественное единство в нашем государстве.

Поэтому для меня (еще раз подчеркну, как для гражданина и политика) получение Томоса всегда казалось задачей второстепенной, а проблема снижения влияния РПЦ в Украине – первоочередной. В конце концов, если бы в результате целенаправленных усилий русское православие свернуло бы организованное присутствие в Украине, то мировое православие не имело бы другой возможности, как признать и начать диалог с той церковью, что здесь осталась бы.

Потому на практическом уровне каноничность есть ничто иное, как диалог с другими православными церквями. А не говорить с крупнейшей православной общиной мира ни Вселенский Патриарх, ни другие православные церкви в конце концов не смогли бы.

Но в стиле современной медийной политики президент Порошенко и Патриарх Варфоломей каким-то образом все-таки договорились обойти этот момент – и принялись решать проблему создания автокефалии без решения проблемы РПЦ в Украине.

С одной стороны – это хорошо. Признаюсь, я не верил, что ВП на это готов. И не верил, что Порошенко сможет их убедить. Некоторые собственные ошибки и неправильные прогнозы просто приятно признавать!

Хотя гарантий, что все произойдет как бы нам того хотелось, быть не может, но есть много прямых и косвенных свидетельств, что дело с предоставлением Томоса таки движется.

Но если мой подход предусматривал, что предоставление Томоса станет завершением всей ситуации, благополучной развязкой, то примененный Порошенко и ВП подход приведет к тому, что с созданием автокефалии борьба политическая, информационная, церковная не прекратится, а только начнется.

Да, позиция автокефальной канонической церкви будет значительно сильнее для такой борьбы. Но позиции РПЦ никак ослабнут, а агрессивность ее поведения возрастет в разы, потому что речь пойдет о выживании. А украинское государство (его аппарат) пока не продемонстрировало свои бойцовские качества, достаточные для осмысления и реагирования.

И вот эта ситуация меня беспокоит. И именно ее хочется обсуждать. Ведь складывается впечатление, что для Петра Порошенко достаточно пиар-эффекта: я обещал, и вот – есть своя церковь. Но после этого действительно важного и нужного достижения не только будущая Поместная автокефальная церковь, но, что с моей точки зрения гораздо важнее, — Украинское государство станет объектом самых разнообразных нападок как со стороны России, так и ее православных сателлитов.

Будущие действия России не вызывают никакого сомнения. Речь пойдет не только об информационной кампании, но и о провоцировании беспорядков, конфликтов, столкновений, попыток сформировать впечатление, что процесс перехода общин из РПЦ в новую церковь будет происходить под принуждением государства, националистов, фашистов и т.д.

Как мы уже убедились, российские спецслужбы знают, как вкладывать оружие в руки украинских граждан. Информационная кампания затронет и международных организации и объединения, в том числе, от которых зависит продолжение санкций против РФ или предоставление Украине разных видов помощи.

Очевидно, что это все будет совпадать по времени с политическими кампаниями в Украине, и РФ и ее украинские приспешники максимально использовать тему «раскола», «противостояния», «конфликта» на религиозной почве для мобилизации своих политических сторонников во время президентских, парламентских и, не исключено, даже местных выборов.

Общая задача, наиболее вероятно, будет формулироваться в попытке или дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, или углубить впечатление международного сообщества и, особенно, государств, поддерживающих Украину о том, что украинская власть не контролирует ситуацию в стране, выступает от имени меньшей и агрессивной части населения и тому подобное.

Все это нужно РФ или для установления контроля над Украиной или снижения уровня международной поддержки нашего государства, отмены\непродления политики санкций со стороны ЕС.

Я также хорошо представляю себе план превентивных и других действий. Но хотелось бы увидеть хоть какие-то признаки того, что и правительственный Киев представляет и готовится ко всем тем хлопотам и проблемам, которые, еще раз повторюсь, не закончатся, а только начнутся для Украины после провозглашения решения о создании Поместной автокефальной православной церкви.

Бояться этих проблем не следует. Они так или иначе возникнут и на каком-то этапе нам все равно придется с ними столкнуться. Это цена Независимости, за которую уже заплачено столько, что останавливаться на полпути никто не будет.

Но готовиться нужно. И вот об этом хотелось бы услышать, поговорить, подискутировать больше. Однако с кем?

Богдан Яременко, Facebook