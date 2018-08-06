Об оккупированном Крыме и отдыхе на Азовском море, – Цимбалюк

Собственный корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк предлагает отвлечься от «извечной темы» российской пропаганды и обсудить, как можно хорошо и с удовольствием отдохнуть в Украине. Вместе с тем обсуждается вопрос оккупированного Крыма и приграничных с ним территорий.

Как кайфануть не за дорого в Украине или плюсы и минусы Азовского моря. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Основная тема видеоблога – наблюдения и впечатления об отдыхе на украинском побережье Азовского моря. Очень много положительных эмоций от отдыха на морском курорте. Роман Цимбалюк рекомендует воспользоватся возможностью.

Здесь как ни где чувствуется «до» и «после».

Место ампутации, где прошел российский скальпель по тысячам человеческих судеб.

Мне путь дальше заказан.

Когда-то оживленное место превратилось практически в мертвую дорогу. Минимум машин, много военных.

Есть заправки, но нет посетителей.

Разговорчивый от безделия заправщик сообщает, что раньше продавали 500 чашек кофе в день, теперь 5-10. Тут же рассказывает о знакомом военнослужащем, который остался в Крыму, и теперь временные властители его считают предателем. Логично, если предал Украину, то где гарантия, что так не поступит с новой «родиной».

Место очень полезное для граждан России.

Чтобы правильно попасть в Крым, нужно здесь въезжать. Пристроенный к полуострову мост — не в счет. Незаконное посещение Крыма предполагает запрет на въезд в свободную Украину.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»