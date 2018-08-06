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Зона "русского мира"

Кирилл едет к Варфоломею. Московский патриархат продолжает борьбу против томоса

Дмитрий Тымчук, Facebook
06 августа 2018

Несмотря на провалы всех предыдущих попыток сорвать предоставление Константинопольским патриархатом томоса украинской православной церкви, Московский патриархат продолжает свою вредительскую деятельность. На сей раз в ход пойдет самая «тяжелая артиллерия» – личный визит Гундяева на Фанар.

В конце августа 2018 года Московский патриарх Кирилл (Гундяев) хочет встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Речь на встрече будет вестись о томосе на автокефалию украинской православной церкви, пишет на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Как сообщает греческое церковное издание Vima Orthodoxias, патриарх России встретится с Варфоломеем, чтобы обсудить «проблемы» с предоставлением автокефалии Украинской Поместной Православной Церкви.

В конце августа 2018 года Московский патриарх Кирилл (Гундяев) хочет встретиться с Константинопольским патриархом…

Опубліковано Dmitry Tymchuk Неділя, 5 серпня 2018 р.

Однозначно, цель визита – последняя показательная попытка, именно попытка, а не шанс, потому что шансов у Москвы уже нету никаких, надавить на Вселенского Патриарха Варфоломея и запугать его по «украинскому вопросу» накануне заседания Собора епископата Вселенского Патриархата, который пройдет 1-3 сентября.

При этом, личная поездка патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева) на Фанар к Варфоломею указывает на то, что Москва уже исчерпала все свои аргументы и прекрасно понимает, что проиграла эту «шахматную партию» в чистую.

Кроме того, в Кремле очень не довольны РПЦ и ФСБ РФ за провал такого стратегического направления, который наносит сокрушительный удар по «руSSкому миру» в Украине.

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Этим, сразу же, воспользовались конкуренты из другой «Башни Кремля» дав команду раскручивать этот провал Гундяева и Бортникова в российском информационном пространстве.

РПЦ-ФСБ в лице Гундяева и Бортникова недооценили угрозу на начальном этапе, потому что «православная пятая колонна» в Украине в лице народного депутата В.Новинского и экзерхата РПЦ в Украине докладывали, что все под контролем, это очередной «фарс» украинских властей и мы все порешаем – давайте только деньги и чем больше тем лучше.

Когда же, в Москве стало понятно, что это не очередной «фарс», инициатива была стратегически потеряна, и в бой, но поздно, был брошен весь церковный и светский (российская дипломатия и спецслужбы), информационно-пропагандисткий и финансовый потенциал.

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Но, как мы видим, на протяжении последних 3 месяцев, российская «гибридность» не смогла подкосить позицию Фанара и Вселенского патриарха Варфоломея лично.

Сумасшедшие деньги, исчисляемыми десятками, а то и сотнями миллионов американских долларов, выделенные и потраченные на различные зарубежные визиты и встречи, провокации, запугивания, информационные кампании и Крестный ход в Киеве имени В.Новинского просто ушли в «песок».

Тому подтверждение заявления и четкая позиция Фанара от «Матери-Церкви» до «Москва не имеет никакого отношения к Крещению Киевской Руси», а также сокрушительный удар для Москвы в виде самого массового за всю историю Украины Крестного хода в честь празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси , который состоялся 28 июля , и в котором приняла участие делегация Вселенского Патриархата.

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Но вернёмся к будущему визиту патриарха РПЦ Кирилла на Фанар. Что он может предложить Вселенскому патриарху, а ничего нового. Все из набора «русского гибридного православия»:

– баснословные деньги;

– «гражданскую войну» в Украине на религиозной почве;

– раскол мирового православия.

Поэтому визит Гундяева, над которым сгущаются тучи, больше для попытки оправдания самого себя перед Кремлём – «Я сделал все что мог». Потому что на Фанаре все эти шаги Москвы просчитаны и хорошо видны, и не способны изменить дальнейшую позицию Вселенского патриархата.

Накануне визита патриарха РПЦ к Вселенскому патриарху стоит ждать всевозможных провокаций в Украине, так как Гундяеву нужны будут «аргументы» и «соответствующая картинка», от вандализма и нападения на храмы экзерхата РПЦ в Украине до фактов «притеснения верующих».

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Также, Вселенскому патриарху и его окружению стоит с особым вниманием отнестись к «дарам» из Москвы! Потому что, как отметили британские СМИ, Украина получит Томос если не будет «Новичка»…

Дмитрий Тымчук, Facebook

Tags: автокефалия УПЦ, Варфоломей, выборы, Кирилл, Петр Порошенко, Россия, РПЦ, Украина, УПЦ КП, Филарет

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