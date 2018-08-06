Кирилл едет к Варфоломею. Московский патриархат продолжает борьбу против томоса

Несмотря на провалы всех предыдущих попыток сорвать предоставление Константинопольским патриархатом томоса украинской православной церкви, Московский патриархат продолжает свою вредительскую деятельность. На сей раз в ход пойдет самая «тяжелая артиллерия» – личный визит Гундяева на Фанар.

В конце августа 2018 года Московский патриарх Кирилл (Гундяев) хочет встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Речь на встрече будет вестись о томосе на автокефалию украинской православной церкви, пишет на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Как сообщает греческое церковное издание Vima Orthodoxias, патриарх России встретится с Варфоломеем, чтобы обсудить «проблемы» с предоставлением автокефалии Украинской Поместной Православной Церкви.

В конце августа 2018 года Московский патриарх Кирилл (Гундяев) хочет встретиться с Константинопольским патриархом… Опубліковано Dmitry Tymchuk Неділя, 5 серпня 2018 р.

Однозначно, цель визита – последняя показательная попытка, именно попытка, а не шанс, потому что шансов у Москвы уже нету никаких, надавить на Вселенского Патриарха Варфоломея и запугать его по «украинскому вопросу» накануне заседания Собора епископата Вселенского Патриархата, который пройдет 1-3 сентября.

При этом, личная поездка патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева) на Фанар к Варфоломею указывает на то, что Москва уже исчерпала все свои аргументы и прекрасно понимает, что проиграла эту «шахматную партию» в чистую.

Кроме того, в Кремле очень не довольны РПЦ и ФСБ РФ за провал такого стратегического направления, который наносит сокрушительный удар по «руSSкому миру» в Украине.

Этим, сразу же, воспользовались конкуренты из другой «Башни Кремля» дав команду раскручивать этот провал Гундяева и Бортникова в российском информационном пространстве.

РПЦ-ФСБ в лице Гундяева и Бортникова недооценили угрозу на начальном этапе, потому что «православная пятая колонна» в Украине в лице народного депутата В.Новинского и экзерхата РПЦ в Украине докладывали, что все под контролем, это очередной «фарс» украинских властей и мы все порешаем – давайте только деньги и чем больше тем лучше.

Когда же, в Москве стало понятно, что это не очередной «фарс», инициатива была стратегически потеряна, и в бой, но поздно, был брошен весь церковный и светский (российская дипломатия и спецслужбы), информационно-пропагандисткий и финансовый потенциал.

Но, как мы видим, на протяжении последних 3 месяцев, российская «гибридность» не смогла подкосить позицию Фанара и Вселенского патриарха Варфоломея лично.

Сумасшедшие деньги, исчисляемыми десятками, а то и сотнями миллионов американских долларов, выделенные и потраченные на различные зарубежные визиты и встречи, провокации, запугивания, информационные кампании и Крестный ход в Киеве имени В.Новинского просто ушли в «песок».

Тому подтверждение заявления и четкая позиция Фанара от «Матери-Церкви» до «Москва не имеет никакого отношения к Крещению Киевской Руси», а также сокрушительный удар для Москвы в виде самого массового за всю историю Украины Крестного хода в честь празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси , который состоялся 28 июля , и в котором приняла участие делегация Вселенского Патриархата.

Но вернёмся к будущему визиту патриарха РПЦ Кирилла на Фанар. Что он может предложить Вселенскому патриарху, а ничего нового. Все из набора «русского гибридного православия»:

– баснословные деньги;

– «гражданскую войну» в Украине на религиозной почве;

– раскол мирового православия.

Поэтому визит Гундяева, над которым сгущаются тучи, больше для попытки оправдания самого себя перед Кремлём – «Я сделал все что мог». Потому что на Фанаре все эти шаги Москвы просчитаны и хорошо видны, и не способны изменить дальнейшую позицию Вселенского патриархата.

Накануне визита патриарха РПЦ к Вселенскому патриарху стоит ждать всевозможных провокаций в Украине, так как Гундяеву нужны будут «аргументы» и «соответствующая картинка», от вандализма и нападения на храмы экзерхата РПЦ в Украине до фактов «притеснения верующих».

Также, Вселенскому патриарху и его окружению стоит с особым вниманием отнестись к «дарам» из Москвы! Потому что, как отметили британские СМИ, Украина получит Томос если не будет «Новичка»…

Дмитрий Тымчук, Facebook