«Хлебное перемирие» на Донбассе: оккупанты примеряют танки, бронетехнику и тяжелые минометы

В выходные оккупанты снова сорвали «хлебное перемирие», которое было объявлено, но так и не соблюдалось до сих пор. При этом в ход пошло тяжелое вооружение, бронетехника и танки.

Мы продолжаем отслеживать ситуацию относительно войны на Донбассе. Сегодня мы традиционно проанализируем ситуацию касательно боевых действий по всей линии фронта в течение выходных. Напомним, что с 1 июля начало действовать так называемое «хлебное перемирие», которое до сих пор официально не завершено, пишет на страницах «Depo.Война» Руслан Рудомский.

Таким образом, с севера на юг, ситуация в зоне АТО выглядела следующим образом:

Луганская область

В пятницу, 3 августа, оккупанты вновь открывали огонь вблизи населенного пункта Станица Луганская. На данном направлении враг открыл огонь из гранатометов и стрелкового оружия. На подступах к населенному пункту Крымское оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и 82-мм минометов.

В субботу обстрелу подверглись позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское, где враг применял вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. На Попаснянском направлении противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В воскресенье оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Крымского.

Светлодарская дуга / Горловка

В пятницу в ночное время оккупанты вели непродолжительный, однако прицельный огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новолуганское и Луганское. Огонь велся с применением автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также прицельный огонь со стороны российско-оккупационных войск велся по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Пивденное и Железное. Обстрел велся с применением противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В субботу оккупанты используя вооружение БМП и гранатометы, дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил возле Новолуганского.

В воскресенье боевики били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Луганского.

Донецк / Авдеевка

В пятницу защитников населенных пунктов Марьинка и Красногоровка враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В субботу оккупанты осуществляли обстрел позиций Объединенных сил на подступах к Авдеевке. Огонь открывался с применением автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Опытного поздно вечером оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. Вокруг населенного пункта Марьинка работали снайперы.

В воскресенье сообщений об обстрелах не поступало.

Приазовье

В пятницу огневому воздействию из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединское, Павлополь, Водяное и Широкино. Наряду с этим, враг по нашим позициям возле Талаковки открывал огонь из миномета калибром 82-мм, а по защитникам Павлополя противник вел огонь из танка, минометов калибром 120-мм и 82-мм.

В субботу из гранатометов и стрелкового оружия враг обстреливал украинских военнослужащих вблизи населенных пунктов Водяное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское и Широкино. При этом позиции на окраинах Широкино были обстреляны из 82-мм миномета, а защитников Гнутово из вооружения БМП.

В воскресенье боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Лебединское и Павлополь. Наряду с этим враг обстрелял защитников Гнутово из миномета калибром 82-мм.

По данным разведки, в течение выходных трое оккупантов были уничтожены и еще двое ранены. Что касается наших потерь, то на протяжении выходных в результате боевых действий в районе проведения Операции Объединенных сил один украинский воин погиб и трое получили ранения.

Напомним, что Приазовье является еще объектом эскалации конфликта на Азовском море. Россия пытается за счет морской блокады удушить экономику региона. но не исключена и прямая вооруженная агрессия.

Руслан Рудомский, «Depo.Война»