Россияне разочарованы путинской политикой и хотят улучшений отношений с другими странами

Россияне массово разочаровываются в путинской политике и желают улучшения отношений с Украиной, Грузией, ЕС и США. Плохо к этим странам в России относятся уже менее половины населения.

Переговоры в Хельсинки между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которым российские СМИ уделяли повышенное внимание, не произвели на россиян особого впечатлении. Внимательно следили за ними 30% (главным образом, более образованные респонденты, опрошенные зрелого возраста, москвичи и жители больших городов); «что-то слышали об этом» (поскольку было трудно увернуться от навязчивой политической рекламы) еще 53%; 17% – вообще ничего не знают о встрече в верхах, от которой ждали кардинального поворота в отношениях между нашими странами. Об этом сообщает «Левада-Центр».

Но в списке важнейших событий последних недель эти переговоры отметили лишь 15% опрошенных. Основная масса населения (53%) считает, что эти переговоры не приведут к каким-то существенным изменениям, что отношения «останутся прежними», но и особого ухудшения тоже мало кто ждет. И это несмотря на то, что конфронтационная риторика с обеих сторон сохраняется, санкции против российских корпораций и влиятельных политиков и предпринимателей не только не сняты, но даже расширены.

В сравнении с замером общественного мнения, произведенным Левада-Центром в январе 2017 года после избрания и инаугурации Дональда Трампа, в настоящее время надежды россиян на улучшение отношений России и США резко снизились (с 46% до 29% соответственно). Более скептично настроены как раз самые образованные, зрелые и информированные группы респондентов, политически ангажированные и включенные в переживания общественных событий.

Такое отношение общества к внешнеполитическим инициативам руководства страны кажется странным, но вполне объяснимым на фоне общего падения одобрения правительства, президента, премьер-министра, и в особенности Госдумы, которое отмечалось в июне-июле 2018 года. Население устало от политики конфронтации с западными странами, продолжающейся уже несколько лет и оборачивающейся снижением доходов населения, особенно заметными для двух категорий граждан – более обеспеченных жителей столицы и бедной, депрессивной периферии (средних и малых городов).

Общее падение реальных доходов населения с весны 2014 года составляет 11–13%, растут цены, а объявление о готовящейся пенсионной реформе воспринимается как покушение на благосостояние граждан, на отнятие того, что население считает своим накоплением и обеспечением старости. Представление, что руководство страны стремится реализовать свои геополитические цели за счет населения, изымая у него необходимые средства, вызывает массовое чувство возмущения и недовольства.

На этом фоне резко меняется представление об эффективности внешнеполитического курса президента и правительства, расходы на войну в Сирии и в Донбассе, на перевооружение армии кажутся уже не столь оправданными и справедливыми, а угрозы со стороны Запада начинают быстро переоцениваться.

Поэтому кажутся совершенно неожиданными, но внутренне вполне обоснованными резкие изменения в установках по отношению к западным странам: впервые за несколько последних лет в отношении россиян к США позитивные установки стали преобладать над негативными. Если еще в мае 2018 года «плохо» относились к США 69% («хорошо» – 20%), то в июле позитивные оценки поднялись до 42%, а негативные снизились до 40%.

Не в такой степени, но все же заметно улучшилось отношение и к ЕС: сумма ответов «очень хорошо» и «хорошо» в отношении к ЕС выросла с 27–28% в марте и мае 2018 года до тех же 42% в июле. Напротив, доля негативных суждений («в основном плохо» и «очень плохо») уменьшилась с 53–55% до 38% за те же месяцы.

Характерно, что антиукраинские установки за полгода практически не изменились, и по-прежнему преобладают отрицательные мнения. В январе 2018 года 47% респондентов заявили, что они «плохо» относятся к Украине, в марте – на пике электоральной кампании президента и празднования годовщины присоединения Крыма – даже 55%, в июле – 49%; о своем позитивном отношении заявили тогда же лишь 35–37% россиян.

Вместе с тем заметно выросло и число тех опрошенных, кто считает необходимым не просто ослабление конфронтации, а серьезное улучшение отношений со странами Запада и сближение с ними, расширение экономических, политических и культурных связей. За три месяца (март – июль 2018 года) доля таких ответов поднялась с 58% до 68%, а удельный вес мнений сторонников изоляционизма и противостояния Западу сократился с 30% до 21%.

Хотя последние никогда не были в большинстве (несмотря на высокое одобрение политики Владимира Путина, максимум этих голосов приходится на первый год эйфории от присоединения Крыма), тем не менее, они всегда были заметны в общественном мнении: в конце 90-х годов их насчитывалось от 13 до 16%, в 2014 и 2015 гг. порядка 29–37%.

Из приводимых данных опросов общественного мнения можно сделать вывод, что пропагандистский эффект от политики противостояния, изоляционизма и «опоры на собственные силы» заканчивается, хотя и не исчез совсем. Мобилизация такого рода, хотя и выглядит очень масштабно, захватывает лишь поверхностные слои массового сознания.

С прекращением пропагандистского давления на общество или с ростом усталости от него прежние ценностные установки россиян постепенно восстанавливаются, как мы видели это на примере ослабления антигрузинских настроений. Число россиян, считавших Грузию «врагом» России, снизилось с 62% в начале 2009 года (после войны 2008 года) до 9% в мае 2017 года. Ослабло и общее негативное отношение к этой стране, хотя и не исчезло окончательно: в январе 2018 года положительно относились к Грузии 52%, в июле – 46%, «плохо» – 24 и 31% соответственно.

Опрос проведен 19 – 25 июля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

«Левада-Центр»