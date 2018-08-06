Венгрия готовит аннексию Закарпатья

Мы как-то очень легкомысленно относимся к тому, что делает Венгрия против Украины и особенно на Закарпатье. Хотя, Будапешт, практически открыто готовит почву для аннексии.

Похоже, крымский опыт Путина вдохновил империалиста Орбана. Тем более, что мировой порядок уже нарушен и никакого наказания за это (кроме символических санкций) никто не понес. Конечно, вряд ли Венгрия самостоятельно начнет какие-то серьезные движения (все-таки она член ЕС и НАТО), но, очевидно, что расчет делается на продолжение и усиление гибридной войны России против Украины, пишет на своей странице в Facebook главный редактор издательства «ОстроВ» Сергей Гармаш.

Будапешт, видимо, надеется получить свои сливки, если усилия России будут успешными и украинское государство начнет валиться. Вот тогда, «для сохранения мира на границе с ЕС» Будапешт возьмет под контроль эту территорию.

Мы как-то очень легкомысленно относимся к тому, что делает Венгрия против Украины и особенно на Закарпатье. Хотя,… Опубліковано Sergiy Garmash П'ятниця, 3 серпня 2018 р.

Эдакое – «Пора домой» под благовидным предлогом. Такой сценарий делает очевидной заинтересованность Венгрии в поддержании войны между Россией и Украиной, и победой в ней России. По предварительному сговору или нет, но венгры, практически, уже идут в обозе российской агрессии.

Они ослабляют Украину своими действиями на международном уровне, а теперь, активно стимулируют закарпатский сепаратизм и вмешиваются в наши внутренние дела. Нам не хочется ждать плохого от нашего соседа из ЕС, но мы и с Россией не хотели верить в плохое, аж пока зеленые человечки не появились, хотя если анализировать факты, то все давно было очевидным.

Наученные Москвой, глупо наступать на те же грабли, подкладываемые нам Будапештом. Пора дать оценку и незаконной раздаче паспортов, и назначению министров по делам украинской территории, и «прозрачности» границы.

Потом , когда нас зажмут с двух сторон – будет поздно. А всякие орбаны, как шакалы, накинутся на Украину когда она ослабнет от ран в лапах российского медведя.

Сергей Гармаш, Facebook