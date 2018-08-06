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Политика

Надо быть готовым к новому вторжению России в Украину, – Клименко

Андрей Клименко, «Новая Газета»
06 августа 2018

Эксперты неправительственной организации «Майдан закордонних справ» и МИД Украины редко бывают довольны друг другом. Зато информированность представителей гражданского сектора, во многом эксклюзивную, а также их рекомендации ценят украинские военные. «Майдан…» уже четыре года объединяет дипломатов, экономистов, специалистов оборонного строительства и стратегий работы с оккупированными территориями.

Заметный сегмент мониторинга силами «майдановцев» – крымская тема: руководитель этого направления Андрей Клименко, главный редактор сайта BlackSeaNews, и несколько его коллег переехали в Киев с полуострова. Изданные ими материалы получают посольства стран ЕС и США. Об этом с Андрей Клименко беседовала специальный корреспондент «Новой Газеты» в Киеве Ольга Мусафирова.

То, что происходит сейчас в акватории Азовского, «совместного» моря Украины и России, Клименко не рассматривает в отрыве от ситуации на Черном море и событий весны 2014-го в Крыму. Эксперт прогнозирует следующий этап вооруженной агрессии со стороны РФ. Объектами, по его мнению, станут, прежде всего, порты Мариуполь и Бердянск.

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Клименко пишет статью с рабочим названием «Какой будет война на море», а разговор с корреспондентом «Новой» начинает с карты-схемы «Морские угрозы. Морской трафик в Черном и Азовском морях».

– Вот так выглядят основные украинские маршруты на Черном море: бывший Ильичевск, теперь Черноморск, одесский порт «Южный», Херсон и три порта в Николаеве. К нам везут, например, турецкий ширпотреб, а от нас, через Босфор и дальше, – экспортную продукцию, причем основную ее часть. А вот шельф… (Переходит к карте-схеме «Захваченные РФ морские буровые платформы как военные объекты».) Голицынское, Архангельское, Штормовое месторождения газа захвачены Россией в феврале 2014 года. Буровые вышки обозначены белыми кружками. Они расположены как раз на украинских экспортных путях и превращены в военные объекты. Доказательства? Пожалуйста. Съемка сентября прошлого года, с военного самолета. На борту были представители прокуратуры АР «Крым», представительства президента Украины, пограничники, самолет тогда обстреляли. (Обращает мое внимание на фотографии.)

На каждой буровой сидят полтора-два десятка российских спецназовцев с оружием, с пулеметами, с переносными зенитными комплексами. Плюс все нашпиговано электроникой. Локаторы контролируют подводную и надводную часть акватории, воздушную обстановку. Если четыре предыдущих года там вели патрулирование вспомогательные суда ЧФ РФ, разведывательные корабли, буксиры, то с 1 июня нынешнего года районы охраняются в круглосуточном режиме 41-й бригадой малых ракетных кораблей.

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Нельзя исключать того, что завтра начнут задерживать и досматривать украинские суда под предлогом того, что на борту могут находиться террористы, которые хотят взорвать буровые. И на Азове, и на шельфе Черного моря достаточно только казуса белли…

– Арест «Норда» за него сойдет?

Справка

В марте, в 15 милях от украинского побережья Азовского моря задержали рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом. Судно имело регистрацию в Крыму, экипаж – российские паспорта, выданные в Керчи. Госпогранслужба Украины сообщила: «Норд» нарушил законодательство – «Порядок выезда с временно оккупированной территории». Кроме того, на борту обнаружили трал для ловли рыбы и пять тонн морепродуктов. Судно с командой отконвоировали в Бердянск. В ответ командование ЧФ РФ заявило, что рассматривает вопрос о постоянном присутствии военных кораблей в Азовском море, включая морскую авиацию. В июне, во время приезда в Киев, омбудсмен РФ Татьяна Москалькова встретилась с моряками «Норда», которые находятся на территории посольства России, и назвала их «заложниками Украины».

– Нет, «Норд» не тянет, хоть старались раздуть.

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В Азовском море российская цель лежит на поверхности: удушить судоходство из Мариуполя и Бердянска и в обратном направлении.

«Капитан претензий не имеет»

Клименко продолжает:

– Года полтора назад стала ясна геометрия Керченского моста. Оказалось, что большая часть судов, традиционно работающих с портами Мариуполь и Бердянск, под ним не пройдет: допустимая высота плавсредства – 33 метра. Бизнес начал искать другой флот, с соответствующими параметрами, меньшей грузоподъемности. И нашел – турецких судовладельцев, европейских, немного ливанских. Украинская экономика пострадала. За следующую фазу операции взялась ФСБ: пограничники входят в эту структуру.

Первые проверки украинских судов случились в Керченском проливе 27 апреля, с мотивировкой «антитеррористические мероприятия». Мол, на судах, которые идут в Азовское море, могут находиться диверсионные группы, или суда могли начинить взрывчаткой, чтобы взорвать Керченский мост. Тут мы ситуацию знаем не полностью. Кто-то должен рассказать детали: в Керченском проливе нас остановили, на борт поднимались россияне, досматривали, записывали. А в протоколах только «Капитан претензий не имеет» и подпись. Чего ж капитанам нарываться? Им бы груз быстрей доставить – и в следующий рейс…

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С 17 мая пошла кампания задержания судов непосредственно в Азовском море. И если вначале как бы был повод, что 21–23 мая стартовали учения со стрельбами и Министерство обороны России объявило закрытым район поблизости от Бердянска, то потом учения закончились, а проверки остались. Мы ведем учет.

Справка

Согласно данным, полученным экспертами «Майдана закордонних справ», Института Черноморских стратегических исследований и сайта BlackSeaNews, только в июле российские пограничники провели задержания 62 судов в Керченском проливе по маршруту из Черного в Азовское море. Непосредственно в Азовском море в этот период задержали 85 судов, в том числе 48 – груженых. Обратный путь, дорога из Азовского в Черное море перед Керченским проливом, в июле стоила задержания 62 судам. С 17 мая по 31 июля такие «операции» совершались и на расстоянии ближе 12 миль от украинского побережья. В минувшем месяце тут задержали 13 судов.

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– С июня добавился новый этап: долгие ожидания разрешений на проход Керченским проливом, – говорит мой собеседник. – Среднее время ожидания на проход в Азовское море – около суток. Зато большинство украинских судов, которые следуют в обратном направлении, стоят по двое–трое суток. Почему? Потому что уже с грузом. Сроки доставки «летят», срываются даты следующих рейсов, дезорганизуется система морского бизнеса. Считаем ущерб. Судно пришло с грузом, стоит на якоре, двигатель не выключен, тратит гораздо больше энергии, чем то, что на балласте.

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День простоя, в зависимости от размера судна и еще целого ряда факторов, обходится в сумму от 10 до 50 тысяч долларов. Все делается для того, чтобы отвадить судовладельцев от заключения договоров на работу с портами Мариуполя и Бердянска.

Порты государственные. В Бердянске это одно из основных бюджетообразующих предприятий, полторы тысячи человек работают, в Мариуполе – три с половиной тысячи. На экспорт и из Мариуполя в Бердянск везут по морю преимущественно продукцию горно-металлургического комплекса со всей восточной части Украины. Часть грузов уже переориентирована на железную дорогу, из Херсона и Одессы, что намного дороже. Конечная цель: украинские порты должны умереть. Делается расчет на то, что в регионах Приазовья пусть и не преобладает, как в 2014-м, но все равно весома доля сторонников Путина. Дестабилизация внутриполитической ситуации здесь очень вероятна.

В мае в Бердянске массово рассылались эсэмэски: «Приходите все тогда-то к городской администрации, надо требовать, чтобы отдали русским «Норд», а то наши рыбаки не могут выйти в море!»

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Но местные жители отметили: в Бердянске и Мариуполе никогда не скажут «горадминистрация», только «горсовет», «исполком» или «белый дом». Провоцировали «заваруху», когда на руках столько оружия, а в стране – воевавших людей…

В ту же пору на Азовском море усилили группировку пограничных катеров ФСБ России. Появились военные корабли Каспийской флотилии.

О последствиях «безграничной дружбы»

– В МИД Украины признают: задержания россиянами судов происходят законно, то есть в рамках межгосударственного договора об «исторически общем внутреннем море». Но почему украинские пограничники не пользуются суверенным правом, в свою очередь не останавливают и не досматривают российские корабли?

Справка

В декабре 2003-го президенты Кучма и Путин подписали рамочный договор о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ, ратифицированный в апреле 2004 года, предусматривает запрет на вхождение в Азовское море и Керченский пролив без взаимного согласия России и Украины военных кораблей третьих стран, признание необходимости сохранить акваторию как целостный хозяйственный и природный комплекс и сохранение свободы судоходства в Азовском море и Керченском проливе для торговых судов и военных кораблей обеих стран.

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– Такой же вопрос сразу задают иностранные дипломаты. Их начиная с весны в этом кабинете полтора десятка побывало. Я всем отвечал: «Вы там (имеется в виду, у политического руководства страны. – О. М.) спросите, почему». Разумное объяснение – желание не поддаваться на провокации.

– В Крыму тоже не поддавались: «Стоять, не стрелять, проявлять выдержку!» А потом раз – и аннексия.

– Совершенно верно. Мы в данном случае напоминаем МИДу, что это уже проходили.

– Что западные дипломаты советуют?

– Они просто слушают. Изучают ситуацию. Недавно, например, в украинском Приазовье побывала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. Но у Украины нет никаких оборонных союзнических договоров. Хотя у Европейского союза стало гораздо больше обеспокоенности разворачивающимся сценарием. В итоговый документ саммита, который состоялся в июле, вошла формулировка «продолжающаяся милитаризация Азовского моря», впервые так прозвучало. Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, дипломат умный и опытный, недавно написал в комментарии: договор 2004 года – о том, как мы собирались дружно жить и сотрудничать, а действия России пошли вразрез.

– Ну справедливости ради: Кучма и Путин подписали договор именно после конфликта вокруг Тузлы, когда в отношениях России и Украины запахло совсем не миром. И тогда же окончательно зашли в тупик переговоры об установлении границы в Азовском море.

– Договор предусматривал отдельное соглашение по границе, которое так и не появилось. У нас на Азове только совместные воды. То есть Конвенцию ООН по морскому праву в части территориальных вод, территориального моря, морской границы, прилегающей зоны и т.д. стороны договорились не использовать.

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Отсюда вывод: в Азовском море нужна морская граница. Сейчас граница проходит по линии прибоя, по пляжу, если угодно.

Потому Украина должна заявить либо о денонсации договора 2004 года, либо о его приостановке. И проинформировать Россию, чтобы автоматически вступили в действие соответствующие положения Конвенции ООН по морскому праву, и вот – двенадцатимильная зона. Дальше отдается приказ пограничной службе и ВСУ обеспечить охрану.

– Такой односторонний шаг накалит обстановку еще сильней.

– Значит, надо быть готовыми к вторжению. О возобновлении переговорного процесса с Россией насчет делимитации и демаркации границы вспоминать не имеет смысла.

«Ждать с моря войну»

Некоторые эксперты говорят просто об экономической подоплеке нынешних событий. Мол, блокаду украинских судов Россия устроила для того, чтобы вынудить Киев дать Крыму пресную воду. Как только вода пойдет по Северо-Крымскому каналу, на Азовском море сразу перестанет «штормить». Правда?

– Есть такая гипотеза. Ситуация с водой в Крыму без Северо-Крымского канала не имеет успешного решения. Остальное – сказки об опреснительных атомных установках. Это означает возврат Крыма в 50-е годы прошлого века, в безводную степь. И увеличивает расходы на содержание Крыма, которые несет РФ. Кампания подготовки общественного мнения – «Там же наши граждане страдают!» – заглохла: любой украинский политик, который «откроет кран», закончит карьеру. Договоренности подобного рода основываются на том, что другой стороне можно доверять.

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После агрессии на Донбассе и в Крыму мы исходим из того, что от России имеет смысл ждать только войну с моря – комбинированную, гибридную, какую угодно.

– С Азовского моря или с Черного?

– Путин высадил бы десант еще 2 мая 2014 года в Одессе, чем не повод? Тем более что антимайдановские митинги просили: «Введи войска!» Но в Черном море с марта находились два натовских корабля – американцы, англичане, французы, итальянцы, испанцы, немцы. Крейсеры подействовали психологически, что тоже относится к понятию военно-морской мощи.

Два месяца назад мы системно стали поднимать проблему – нужны планы военного реагирования на любой из вариантов потенциального удара с моря. Два месяца – малый срок, как для Украины, и большая скорость, если говорить о результатах, которые уже есть. Известно и политическое решение. Президент Порошенко на совместных воинских украино-американских учениях Sea Breeze-2018 сказал, что дал приказ ВМС Украины прекратить российские провокации в Азовском море, чтобы не допустить атаки на Мариуполь.

Андрей Клименко, «Новая Газета»

Tags: Азовское море, Россия, Украина

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