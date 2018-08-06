Поражение Порошенко на выборах обрекает Украину на страшный сценарий Путина, – Арестович

Как считает военный эксперт Арестович в случае поражения Порошенко на выборах в 2019 году Путин вновь пойдет на эскалацию агрессии против Украины, а это сделает зависимой страну от Кремля.

Поражение Петра Порошенко на президентских выборах 31 марта 2019 года может вызвать обострение в Донбассе. Это прогнозирует украинский военный эксперт Алексей Арестович. Он припугнул «страшным сценарием Путина» в своем интервью информационному агентству «Fakty.Ua».

«Если победит кто-то, кроме Порошенко, то начнут продвигаться тезисы о развязывании войны в Донбассе «режимом» Порошенко, будут примирять Украину с Россией. В итоге Путин получит Украину тепленькой через год-два», – считает Арестович.

По его словам, это приведет к тому, что Украина сделается «максимально зависимой» от Москвы. Россияне заставят ее приобретать российские нефть, газ и оружие, заявил эксперт.

Победа Порошенко, по его оценке, обеспечит «выживаемость» страны и ее дальнейшее следование проевропейским курсом.

«Fakty.Ua»