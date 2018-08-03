С начала года на Донбассе погибли 161 гражданских лиц, – Хуг

Только за прошедший месяц на Донбассе погибло 29 мирных граждан, а 132 получили ранения. ОБСЕ зафиксировало более 4 тыс случаев наущения «режима тишины».

По состоянию на июль наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине подтверждают гибель 29 мирных жителей на Донбассе с начала 2018 года. Об этом на брифинге по скайп-связи из Донецкой области заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, сообщает «Интерфакс-Украина».

«С 1 января и до июля наши наблюдатели подтверждают 161 жертву среди гражданского населения, 29 погибли и 132 были ранены», – сообщил он.

По его словам, миссия зафиксировала более 4 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня за неделю .

«Лишь в воскресенье стороны зафиксировали свыше 400 нарушений», – добавил он.

Однако Хуг говорит, что ситуацию улучшилась по сравнению с прошлым годом.

Также за неделю наблюдатели подтвердили наличие вдоль линии разграничения 57 единиц тяжелого вооружения: 44 единицы на неподконтрольной Киеву территории и 13 – на подконтрольной.

«Стороны отказываются разводить силы и средства, а также проводить разминирование, поскольку не уверены, что другая сторона также это сделает», – сказал Хуг.

Также он рассказал, о препятствовании наблюдателям в доступе к объектам и территориям, особенно в районе Новоазовска, «иногда под угрозой применения оружия».

Хуг сообщил об обстрелах БПЛА миссии, он утверждает, что это связано с желанием скрыть какие-то факты.

«Интерфакс-Украина»