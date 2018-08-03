В Беларуси спецслужб интересуются крымскими татарами, – Чубаров

Миграционная служба проводит опросы среди крымских татар – граждан Беларуси. Особый интерес у спецслужб вызывают крымские татары исповедующие ислам и имеющие родственников в Украине, особо сильно интересуются родственниками живущими в Одесской и Херсонских областях и столице Украины.

Сотрудники спецслужб и миграционной службы Беларуси активно опрашивает крымских татар – в том числе тех, чьи родственники живут сейчас на материковой части Украины. Об этом заявил один из лидеров крымских татар Рефат Чубаров в Facebook.

«В Меджлис крымскотатарского народа поступила информация о том, что сотрудники спецслужб, а также миграционной службы Республики Беларусь проводят активный опрос крымских татар (татар Беларуси) и представителей других этнических сообществ, исповедующих Ислам», – написал он.

В Меджлис крымскотатарского народа поступила информация о том, что сотрудники спецслужб, а также миграционной службы… Опубліковано Рефатом Чубаровим Четвер, 2 серпня 2018 р.

«При этом особый интерес представители спецслужб Беларуси проявляют к мусульманам, которые имеют родственников в Одесской и Херсонской областях, а также в Киеве», – добавил Чубаров.

Официальным пояснением такого интереса называют «изучение миграционных потоков, родственных связей, уровня религиозного и национального соотношений в индивидуальной и коллективной ментальности мусульманских диаспор».

В числе задаваемых вопросов, по данным Чубарова, такие: «Поедете ли в Киев на День независимости Украины?», «Посещаете ли вообще Украину в праздники?», «Насколько часто вы празднуете украинские праздники и не противоречит ли это толкованиям Корана?», «Поддерживаете ли вы провозглашение Новоалексеевки (Херсонская область) столицей крымскотатарской автономии в Украине?»

Представители религиозных кругов Беларуси высказывают удивление проведением правоохранительными службами подобных исследований и соцопросов, отметил он.

«Не исключается, что такая «заинтересованность» может быть обусловлена заданием, которое могло поступить из России: активизация разведывательно-диверсионной деятельности РФ через третью страну с целью обострения межэтнической и межрелигиозной ситуации в Украине. К примеру, для обвинения Украины в «преследовании» не только УПЦ МП, но и мусульманских организаций…», – заявил Чубаров.

«Уважаемые друзья, имеющие родственников и друзей из числа граждан Беларуси, исповедующих Ислам. Возможно, вам удастся получить дополнительную информацию по своим каналам», – добавил он.

«Украинско-Российское обозрение»