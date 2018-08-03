Кем на самом деле был Орхан Джемаль?

ФСБ и ГРУ жестко конкурирующие между собой российские спецслужбы. И конкуренция эта отнюдь не сводится к безобидной «войне компроматов». У конкуренции длинный и кровавый след. Последним погибшим в этой схватке «бульдогов под ковром» стал Орхан Джемаль.

Политическая и экономическая разведка и контрразведка ФСБ и военная разведка и контрразведка ГРУ – конкурирующие организации. Они конкурируют за проекты, финансирование и влияние на руководство. К этой конкуренции сегодня подключились СВР, ФСО, Нацгвардия и другие, менее влиятельные спецслужбы. Об этом пишет на своей странице в Facebook Константин Боровой.

В 1999-2000 годах Путиным была сделана попытка подчинить все спецслужбы единому, контролируемому только им центру. Он реформировал Совет Безопасности, в который был монополизирован его соратниками из ФСБ. Была сделана попытка подчинить Совету Безопасности все спецслужбы.

ФСБ и ГРУ.Политическая и экономическая разведка и контрразведка ФСБ и военная разведка и контрразведка ГРУ -… Опубліковано Константином Боровим П'ятниця, 3 серпня 2018 р.

В связи с этим возник естественный конфликт между ФСБ и ГРУ, которое традиционно было независимо от ФСБ. В результате этого конфликта, в частности, произошла утечка информации о подготовке взрывов домов, проводившихся ФСБ, и о других проектах. В том числе, об активной включенности российских спецслужб в подготовку теракта, планировавшегося Бен Ладеном, Аль-Кайдой на территории США.

Позже, после упрочения своего положения, Путин восстановил нужные ему отношения конкуренции между ФСБ и другими спецслужбами. Реализация пропагандистской кампании и инструментов военно-информационной кампании и активных операций, в которые были включены различные спецслужбы, распределялись бюджеты между различными группами, конкуренция спецслужб была восстановлена в полной мере.

В настоящее время, специализация спецслужб и различных групп, созданных ими, в пропагандистской, военной, разведывательной, гибридной и других направлениях, позволяют им более или менее цивилизованно конкурировать, оставаясь, как принято считать, под влиянием президента. Основным инструментом управления, обеспечивающим, кроме прочего, лояльность стали финансовые рычаги, различные формы распределения бюджетов и контроля за их исполнением.

Однако, пересечение интересов и продолжающаяся конкуренция спецслужб в различных областях, в том числе при реализации коммерческих интересов автономных групп, попытки спецслужб получить финансовую независимость, приводят к конфликтам, которые невозможно предотвратить.

Примером таких конфликтов являются столкновения в зонах различных интересов в России, в Украине, на Востоке и в Крыму, в Сирии, теперь в ЦАР.

Гибель или локализация сотрудников или управляемых групп являются побочным эффектом таких конфликтов, которые предотвратить невозможно. Сами по себе, такие конфликты и их последствия являются операциями по дискредитации конкурентов, попытками ослабления их влияния.

В связи с этим остановимся на личности одного из погибших журналистов – Орхане Джемале. Он оказался не такой простой личностью, как его изображает сегодня российская пропаганда – журналист и расследователь.

1. Он соратник известного пропагандиста и провокатора Максима Шевченко, участвовал вместе с ним в пропагандистском проекте интернет-сайт «Кавказская политика» и в других проектах .

2. Как сообщает Макшарип Яндиев и Kavpress (Кавказпресс-сила), проповедник информационного джихада Орхан Джемаль в соответствии со справкой, полученной по запросу суда из МВД был по паспорту Волковым Юрием Константиновичем. Москвич Юрий Волков поменял свое имя на экзотическое – Орхан Джемаль – 15 лет назад, когда окончательно перешел на ниву «джихада слова» вместе со своим отцом.

Предоставленная в суд справка и выписка из домовой книги, не оставляют сомнений в том, что Юрий Константинович Волков и Джемаль Орхан Гейдар оглы – это одно и то же лицо.

Орхан Джемаль оказался не такой простой личностью, как его изображает сегодня российская пропаганда — журналист и… Опубліковано Константином Боровим Четвер, 2 серпня 2018 р.

3. В 2008 году журналист Орхан Джемаль был награжден медалью «За принуждение к миру» за участие в военных действиях в Южной Осетии, то есть выступал активным пропагандистом Кремля.

4. Орхан Джемаль в полной мере наследовал дела своего отца Гейдара Джемаля. бывшего активного члена общества «Память», созданного КГБ, вместе с нацистом-«философом» Дугиным участвовал в различных нацистских сообществах, таких как «Чёрный орден SS» и других. Пропагандировал экстремистские националистические взгляды.

Сотрудничал и взаимодействовал Джемаль и с экстремистскими мусульманскими организациями. В 2010 году объявил себя оппозиционером и даже подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти».

Принимал участие в оппозиционных митингах. То есть вместе с Максимом Шевченко активно сотрудничал с российскими спецслужбами, выполняя роль классического провокатора.

И еще некоторые замечания по поводу Орхана Джемаля:

1. «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», — изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.), приведенное историком Диогеном Лаэртским (III в. н. э.) в его сочинении «Жизнь, учение и мнения прославленных философов».

2. Троллям. Благодарен за сотрудничество. Вашими усилиями стали ясны новые установки пропагандистской кампании и пространство ФБ стало чище. Особенно меня умилила установка – «Орхан Джемаль был противником Кремля, потому что предлагал провести повторный референдум в Крыму».

Друзья, по поводу поста об Орхане Джемале:1. «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», — изречение… Опубліковано Константином Боровим П'ятниця, 3 серпня 2018 р.

3. Максим Шевченко – руководитель одной из экспертных групп пропагандистской кампании, специализирующейся на национализме, близкой к ФСБ. Со своей небольшой фабрикой троллей, о которой я делал отдельный репортаж.

Технологически – классический провокатор. Формировал многие установки пропагандистской кампании и транслировал их в своих выступлениях. С очень хорошим финансированием. С собственной радиостанцией и большим количеством интернет-проектов. Желательный гость на всех ресурсах пропагандистской кампании.

Один из 300 «журналистов», награжденных секретным указом Путина о награждении государственными орденами и медалями «за высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Республике Крым» 22 апреля 2014 года.

4. Отдельно, ответ «наивным». Естественно, я публикую не всю, имеющуюся у меня информацию, только проверенную. Установление сотрудничества провокатора со спецслужбами – вопрос набора косвенных признаков.

Никто и никогда не признает такого сотрудничества. Обычно, только после публикации всех баз данных спецслужбы, как это было с Гестапо или Штази. Кроме того, признание сотрудничества с ФСБ – уголовное преступление по УК РФ. Придется подождать.

Константин Боровой, Facebook