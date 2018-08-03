СБУ пресекла деятельность подконтрольных России модераторов соцсетей

Речь идет о выявлении и пресечение антиукраинской деятельности боле десятка модераторов соцсетей действующих по заданию российских кураторов в пяти областях Украины.

Служба безопасности в течение июля прекратили деятельность одиннадцати администраторов в пяти областях, которые размещали в сети антиукраинские материалы по указанию кураторов из российских спецслужб. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Правоохранители утверждают, что «обнаружили новые доказательства использования спецслужбами РФ социальных сетей для вреда государственной безопасности нашей страны».

«Оперативники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность шести жителей Одессы, двух – Киевской, жителя Бахмута в Донецкой и жителей Черновицкой и Ивано-Франковской областей, которые были администраторами антиукраинских сообществ в российских социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», – отмечают в спецслужбе.

Ведомство утверждает, что модераторы «по указанию из России размещали в соцсетях материалы с призывами к изменению границ территории Украины и с поддержкой террористических организаций «Л/ДНР».

За это они якобы получали денежное вознаграждение от российских кураторов.

Во время обысков в помещениях подозреваемых сотрудники СБУ обнаружили компьютеры и мобильные устройства «с доказательствами размещения антиукраинских материалов и получения указаний от российских спецслужб».

Следственные действия продолжаются. Мужчинам инкриминируют ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Как известно, 16 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых «Аэрофлот», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», компания «Яндекс» и другие.

Президент Порошенко заявил, что санкции в отношении России, в частности их последнее расширение, могут быть пересмотрены после выхода российских войск с территории Украины.

СБУ