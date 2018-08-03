Россия игнорирует консульские запросы на посещение задержанного на Брянщине украинца

Два месяца назад российские силовики задержали украинского водителя международного автобуса «Виница-Москва» Олега Чабана. Украинский консул пытается все это время добиться встречи с задержанным, но российские власти игнорируют запросы.

Россия в течение двух месяцев с момента задержания украинца, водителя международного автобуса «Винница-Москва» Олега Чабана не отвечает на обращения украинского консула о посещении мужчины. Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает «Интерфакс-Украина».

«На сегодняшний день у нас нет ни одного ответа от российской стороны о предоставлении разрешения на посещение консулом гражданина Украины», – отметил Кирилич.

Он отметил, что украинское посольство в России в третий раз обратилось у Министерству иностранных дел РФ по этому поводу.

«Но это уже не обращение, а нота протеста с требованием объяснить причины отказа консулу в проведении встречи с гражданином Украины, который содержится в следственном изоляторе Российской Федерации», – сказал Кирилич.

По его словам, украинское посольство 27 июня получило почтовое сообщение о задержании Чабана в Брянской области. В то же время, адвоката Юрий Белоус утверждает, что его подзащитного задержали еще 19 мая.

«Это нарушение норм и принципов международного права, это нарушение Венской конвенции о консульских сношениях, как и консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией», – подчеркнул Кирилич.

Он объяснил, что согласно конвенциям, сообщение о задержании должно быть сделано в период до трех суток после задержания.

По словам адвоката Чабана, украинец обвиняется «в контрабанде и в незаконной перевозке и хранении оружия, которое было найдено среди пассажирского багажа, к которому сам водитель Чабан не имел никакого отношения, не получал его, не выдавал никаких документов, не получал за это денежных средств, и ни с кем не контактировал – ни с отправителем, ни с получателем»

«Интерфакс-Украина»