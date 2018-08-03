В Эстонии и Литве гражданам не рекомендую пользоваться российским сервисом Yandex.Taxi

Спецслужбы Эстонии и Литвы подозревают данный онлайн-сервис в сливе клиентской информации российским силовикам. Основные сервера сервиса расположены в Москве.

Полиция безопасности Эстонии советует гражданам при использовании программы частного такси Yandex.Taxi учитывать, что собранные сервисом данные отправляются на российские серверы. Об этом пишет «Postimees».

«В России, на серверы которой идет информация, не действуют требования Европейского союза о защите данных», – сказал глава бюро Полиции безопасности Андрес Кахар.

Сервис онлайн-заказа такси Yandex.Taxi начал свою деятельность в Эстонии в этом году. Руководитель подразделения CERT-EE Департамента государственной инфосистемы Тыну Таммер сказал, что ведомство никому не запрещает использовать приложение для вызова такси, в частности госслужащим, но призывает пользователей быть бдительными.

Министерство обороны подчеркивает: приложение Yandex.Taxi запрашивает доступ к большому количеству конфиденциальной информации и разрешение использовать функции устройства – возможность активировать камеру и микрофон, управлять доступом к Wi-fi, а более поздние версии программы могут увеличить количество необходимых доступов к функциям.

Накануне литовский Национальный центр компьютерной безопасности заявил, что рекомендует не пользоваться приложением Yandex.Taxi, пока он не проведет тщательное расследование. Об этом сообщает портал «Delfi» со ссылкой на Минобороны Литвы.

В ведомстве предупредили, что потребности приложения в получении информации с мобильного устройства «возможно, создают условия для незаконного сбора личных данных и их накопления, а это вызывает обеспокоенность в связи с безопасностью». «Сейчас НЦКБ проводит детальный анализ безопасности приложения Yandex.Taxi. Пока не будут установлены конкретные факты безопасности мобильного приложения, НЦКБ рекомендует не устанавливать его», – говорится в сообщении.

«Особенно важно, чтобы этот долдаток не использовался на устройствах государственных служащих и должностных лиц, работников системы министерства обороны», – говорится в сообщении.

Министерство подчеркивает, что приложение » Yandex.Taxi запрашивает доступ к большому количеству конфиденциальной информации и разрешение использовать функции устройства, такие, как возможность активировать камеру, микрофон, управлять доступом к беспроводной сети, а более поздние версии программы могут увеличить количество необходимых доступов к функциям.

Yandex.Taxi представляется как международная компания, зарегистрированная в Амстердаме, хотя программисты работают в Москве.

«Postimees»