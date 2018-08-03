Русский богатырь в Киеве. Почему Илью Муромца следует побрить?

Конная статуя былинного богатыря Ильи Муромца в одноименном парке известном до декоммунизации как парк Дружбы народов, пафосно открытая на днях киевским мэром Виталием Кличко, получилась не очень…

И дело не в художественных достоинствах двухтонной бронзовой скульптуры, каковые достаточно сомнительны – с какого боку не глянь конный Муромец выглядит как бесформенная бронзовая глыба. И не в дороговизне монумента – две тонны бронзы сами по себе стоят минимум полмиллиона гривен, пишет на страницах «Деловой Столицы» Тарас Клочко.

К слову место, где установлен памятник, в темное время суток достаточно безлюдное, особенно с осени по весну. Интересно, как быстро охотники за дармовым цветметом отпилят богатырю голову, ну или хотя бы копыто его коню?

Дело даже в абсолютной исторической недостоверности скульптурного изображения воина времен Киевской Руси – в конце концов Илья Муромец герой мифологический и не обязан, да и не может точно соответствовать достаточно размытой эпохе своего виртуального существования.

Главная проблема кличковского памятника в том, что вопреки планам и заявлениям авторов о создании скульптуры украинского эпического героя, получился все равно «русский богатырь», старательно скопированный с образчика, созданного кистью русского художника Виктора Васнецова.

Гипертрофированная коренастость, бородища лопатой, сафьяновые сапоги по московской моде века так XV (спасибо хоть каблучки от Ивана-Дурака не прилепили) и суровый взгляд из-под шлема. В общем до боли надоевший образ, перекочевавший из картины Васнецова в сотни русских фильмов-сказок, мультиков и прочей продукции по патриотическому воспитанию советских и русских школьников.

Но не только советской пропаганде обязан популярностью образ мужика-увальня, наделенный каликами перехожими суперсилой, надо признать, что типаж этот оказался крайне удачным – плоть от плоти русского представления о том, каким должен быть истинный защитник родины от всяких басурман. Главное оружие Ильи Муромца – не ум, хитрость или изобретательность, а силища богатырская, грубая, примитивная и первобытная, позволяющая решать все проблемы одним махом булавы.

Более того, былинный Илья Муромец и есть сама Россия, прошедшая процедуру вставания с колен. Не даром в троице с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем именно Илья центральная фигура, лидер и вожак. Куда более разноплановый и интеллектуально более развитый Добрыня, знающий иностранные языки и умеющий играть на музыкальных инструментах, в русской традиции на вторых ролях, видимо потому что «шибко умный».

Не хочется бросать в молодого скульптора, изваявшего Муромца по московскому канону, слишком много камней. Он вряд ли как-то иначе мог представлять себе эпического богатыря, слишком уж въелся в мозги внушенный русской культурой образ. Да и соблазн явить зрителям знакомый архетип с новым ярлычком был достаточно велик. Бери русского богатыря, украинизируй его подписью на украинском языке, объясни, что Илья то наш родной, просто москали его украли, а мы теперь возвращаем, и вот он народный герой готовенький к употреблению.

К слову таким же нехитрым путем пошли и авторы подросткового фентези-фильма «Сторожевая застава», где представлены уже все три богатыря, не слишком отличающиеся от русского лубочного канона.

Беда в том, что такой подход просто не работает, и бронзовый и киношный богатырь выглядят как копии русских богатырей, а потому вторичны и как минимум неинтересны. Отдавать же Муромца целиком и полностью русским тоже неправильно. Единственное, что остается создать своего альтернативного богатыря, который, к слову, не обязательно должен быть Ильей, в украинских думах он фигурирует и как Ілько, и не обязательно Муромцем, впервые в источниках, кстати совсем не российских, этот герой именуется Муровлянином.

Ну и, разумеется, никакой бороды лопатой и длинных волос у мифического дружинника князя Владимира быть не должно – византийский канон бородатости и волосатости, столь популярный в Московии, в Украине никогда широко не практиковался среди мирского населения, а для воинского сословия обязательны были длинные усы и коротко остриженные волосы на голове. Последнее помогло бы сэкономить и на производстве памятника, бронзовые усы, как не крути, требуют намного меньше дорогостоящего материала, чем лопатоподобная борода.

Ну и самое главное, кроме физической силы украинской версии Муромца не мешало бы добавить немного больше мозгов. Примитивный русский Илья, напоминающий гибрид медведя с гориллой, рядовой украинец вряд ли полюбит. В общем украинским «митцям» есть над чем творчески поработать.

Тарас Клочко, «Деловая Столица»