Что россияне потеряли в Африке? Пригожин осваивает ЦАР

Троих российских журналистов убили в понедельник, 30 июля, в ЦАР в районе города Сибю. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко работали в ЦАР над документальным фильмом о российском присутствии в Центральноафриканской республике, в том числе и о российских наемниках.

Осенью прошлого года – после встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента ЦАР Фостена Арканжа Туадера – российские граждане зарегистрировали в ЦАР охранную компанию Sewa Security Services и горнодобывающую фирму Lobaye Invest. Они тесно сотрудничают, пишет на страницах «Настоящего Времени» Екатерина Бучнева.

Первая, по данным Africa Intelligence, служит прикрытием для «ЧВК Вагнера», связанной с приближенным к президенту России Евгением Пригожиным.

Вторую связывают с питерскими силовиками: ее глава Евгений Ходотов фигурирует на сайте Лиги ветеранов РУБОПа Санкт-Петербурга и владеет компанией М-Финанс, добывающей драгоценные камни.

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев говорит, что россиянам там позволено заниматься алмазными месторождениями.

«Мы полагаем, что Москва перед этими инструкторами, «наемниками Вагнера», ставит задачу по обучению действительно армии и достижению государственных интересов в стране, а взамен позволяет заниматься другими коммерческими делами, в случае ЦАР – это алмазные месторождения на северо-востоке страны».

Кроме того, в ЦАР неоднократно видели самолет Cessna 182, принадлежащий Невскому аэроклубу. На нем так называемые «российские военные эксперты» посещали алмазные месторождения и летали на встречи с главарями различных вооруженных группировок. Так, например, в конце апреля они встречались с лидером «Народного фронта за возрождение ЦАР» (ответвление исламистской группировки Селека). Это вызвало возмущение местных жителей: они заблокировали самолет на аэродроме и несколько часов не давали русским улететь.

В июле издание Corbeau News опубликовало фото российской базы в городе Бриа, который контролируют боевики Селеки. По данным Corbeau News, на встречах с исламистами россиян представлял некий Валерий Захаров. Неделю назад он же выступал на конференции в столице Банги в качестве «консультанта по безопасности президента ЦАР».

Старший исследователь африканского департамента Human Rights Watch Льюис Мадж говорит, что действительно видел россиян в Центральноафриканской республике. Это было шесть недель назад.

– Я пытался заговорить с несколькими, но они не были расположены к беседе. Не знаю, сколько их там, являются ли они российскими военнослужащими или бойцами «Вагнера», но они очень выделяются на улицах. У них автомобили не такие, как у миссии ООН, португальских или французских военных.

В Банги, столице Центральноафриканской республики, ходит много слухов по поводу присутствия россиян в стране. Говорят, это инициатива президента ЦАР – Туадера, якобы именно он позвал в страну русских солдат.

Присутствие россиян уже вызвало некоторое напряжение у так называемых «традиционных» международных игроков в Африке – миротворцев ООН, французов, американцев.

Я работаю в Центральноафриканской республике с 2008 года, и здесь никогда не было русских. Да, тут есть российское посольство, но до января этого года ЦАР, кажется, даже не была отмечена на российских государственных картах. Так что вопросов много, но ответов, к сожалению, очень мало.

В общем, я могу подтвердить, что русские тут есть, они неразговорчивы, но, что касается непосредственно сферы Human Rights Watch, то у нашей организации до сих пор не было никаких вопросов к россиянам в Африке. Нам ничего не известно о нарушениях ими прав человека.

О гибели Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева стало известно 31 июля. Они поехали в страну, где уже много лет не утихает гражданская война, а власть контролирует только столицу и ближайшие окрестности, ради съемок фильма о «частной военной компании Вагнера». Заказчиком был проект «Центр управления расследованиями» Михаила Ходорковского. Обстоятельства гибели журналистов пока достоверно не установлены.

Екатерина Бучнева, «Настоящее Время»