Коллеги погибшего Джемаля собираются провести собственное расследование

Коллеги Джемаля по ЦУР намерены провести свое собственное расследование обстоятельств гибели российских журналистов в ЦАР.

Коллеги погибших в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко планируют провести собственное расследование убийства. Об этом заявил журналист Максим Шевченко в эфире «Эхо Москвы».

По словам Шевченко, расследованием должна заняться «группа независимых военных журналистов, специалистов боевым опытом», среди которых могут быть друзья Джемаля и других погибших.

Журналист призвал власти России поддержать создание группы.

«Мы будем проводить собственное расследование. И я хотел бы обратиться к российским властям с предложением поддержать создание независимой расследовательской группы», – сказал он.

Шевченко добавил, что Михаил Ходорковский, который финансировал командировки погибших в ЦАР, «создает свою группу», в которую «уже набирают журналистов».

«Я готов помочь в создании и в работе, в организации деятельности группы независимых военных журналистов, профессионалов», – заявил журналист.

Шевченко не уточнил, предполагается ли сотрудничество группы, о создании которой рассказал, с командой Ходорковского.

Как раньше сообщал телеканал «Дождь», журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев погибли в ЦАР.

Журналисты снимали там документальный фильм о работе ЧВК «Вагнер» – это был совместный проект «Центра управления расследованиями» и Расторгуева.

Главный редактор «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин рассказал русской службе ВВС, что они делали совместный проект по Центральноафриканской республике.

«Мы делали вместе проект по ЦАР. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень трудно говорить, это мои друзья», – сказал он.

По данным AFP, тела погибших нашли в 23 километрах от города Сибут. Агентство отмечало, что россиян убили неустановленные вооруженные люди.

МИД России подтвердило гибель журналистов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство».

Джемаль, Радченко и Расторгуев планировали посетить базу на территории поместья Беренго, где, по данным СМИ, могут находиться наемники ЧВК «Вагнер».

«Эхо Москвы»