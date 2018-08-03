МИД Украины раскритиковал заявления словацкого депутата о Крыме

Словацкий депутат Марчек, находящийся с визитом в оккупированном Крыму заявления об «исторической принадлежности Крыма России». Это заявление вызвало возмущение в Украине.

Министерство иностранных дел Украины предупредило словацкого депутата Петера Марчека, который прибыл с визитом в оккупированном и аннексированный Россией Крыма, о последствиях его действий, и считает его заявления об «исторической принадлежности Крыма России» ничтожными с правовой точки зрения. Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца, передает «Интерфакс-Украина».

«Все заявления господина Марчека о якобы «принадлежности Крыма РФ» и якобы «восстановления Москвой исторической справедливости в отношении Крыма являются ничтожными с правовой точки зрения. Безусловно, Украина предпримет соответствующие меры реагирования на нарушение нашего законодательства, а депутат Марчек был предупрежден украинской стороной о последствиях совершенных им шагов», — сказала она.

Украинская сторона ни в коей мере не считает посещение Крыма группой словацких бизнесменов во главе с Марчеком проявлением изменения словацкой политики в отношении Украины, отметила Беца.

«Действия депутата Марчека противоречат официальной позиции Словакии относительно статуса Крыма. Словацкая сторона неоднократно подтверждала принадлежность Крыма Украине», — пояснила пресс-секретарь МИД.

По ее словам, в состав «делегации» должно было войти большее количество представителей парламента Словакии, но благодаря работе посольства Украины в Братиславе ряд парламентариев отказался от прежних намерений, понимая правовые последствия.

В МИД также напомнили, что в заявлении внешнеполитического ведомства от 27 июля Словакия не признает результаты незаконного и нелегитимного «референдума» 2014 года, а оккупацию полуострова РФ считает нарушением основных принципов международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как известно, с 1 августа с визитом в оккупированном Крыму находится словацкая делегация во главе с депутатом Петром Марчеком. Он стал единственным политиком, который прибыл в Крым. Четверо других депутатов, которые планировали визит, в итоге отменили его. С Марчеком прибыли также 10 словацких предпринимателей.

«Интерфакс-Украина»