Венгерский гауляйтер Закарпатье. Зачем Орбану «венгерский Сурков»

Виктору Орбану придется наконец четко решить, что именно он хочет сделать: «защищать» украинских венгров от мнимых притеснений и ассимиляции, или способствовать возвращению Украины в зону российского влияния.

У поверенного в делах Венгрии в Украине Ласло Папа наступили непростые времена. Не успел он отдохнуть после вызова «на ковер» в украинский МИД во вторник, 31 июля, когда украинская сторона интересовалась, что именно должна означать последняя речь президента Венгрии об отсутствии европейских перспектив в Украине, как вот – новая неприятность. Об этом пишет на страницах «Depo.Мир» Тарас Паньо.

2 августа, во время следующего вызова, МИД Украины потребовал объяснений от Будапешта в связи с решением создать должность правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области. Некоего «венгерского Суркова».

И это несмотря на то, что область будто все еще является частью суверенной украинской территории – со всеми правами и обязанностями. И для того, чтобы создавать для Закарпатья «министерство оккупированных территорий» – его придется, как минимум, завоевать.

И если в большим или меньшим антиукраинским выпадам со стороны Будапешта за последние два года украинцам не привыкать, то эти два последних является явным переходом «красной линии». При этом особенно интересным является тот факт, что по сути эти выпады взаимно противоположны.

Если Виктор Орбан хочет добра украинским венграм и намерен заботиться о развитии региона их компактного проживания, то он должен стать главным адвокатом украинской интеграции как в НАТО, так и в ЕС. Поскольку именно в европейских структурах права всех граждан Украины – независимо от этнической принадлежности, будут защищены максимально. В то время как блокируя экономическую и политику безопасности интеграцию Украины к западному миру Виктор Орбан сознательно и целенаправленно пытается Украину маргинализировать.

Зато если глава Венгрии считает, что Украина должна стать «буферной зоной» между Россией и ЕС – это значит, что он является прямым и непосредственным противником интересов украинских венгров -как, наконец, и всех Украинских целом.

Потому что в случае, если когда реализуются его «геополитические прогнозы», все граждане Украины будут учить один иностранный язык. Русский. И въезжать на территорию ЕС исключительно с визами, как происходит сейчас с гражданами России и «буферных зон». И защитить интересы своих земляков Виктор Орбан не сможет в принципе.

Потому пророссийским «буферам» абсолютно безразличны права этнических меньшинств – как и какие угодно права человека в принципе. Украинские венгры просто станут еще одним этническим меньшинством, с которой пророссийское правительство (если, не дай Бог, оправдаются прогнозы Орбана) сможет вести себя как угодно. К примеру, где-то, как ведет себя Владимир Путин с крымскими татарами на их исторической родине. Блокируя движение Украины в ЕС и НАТО, Виктор Орбан предлагает этническим венграм именно такое будущее.

И украинскому правительству нужно, в конце концов, донести этот факт до сознания украинских венгров. И спросить уже у них, нужна ли им помощь со стороны политической силы, которая хочет покинуть Украину – и Закарпатскую область в ее составе – в «зоне интересов России».

Необязательно, на самом деле, создавать для того специальный комитет для противодействия венгерской агрессивной политике, «уполномоченного», или любую другую бюрократическую кремацию. Нужно лишь донести до людей правду о том, какое будущее им предлагает правительство Виктора Орбана.

И тогда спросить уже у них – пусть и путем локального референдума – нужна ли им дальнейшая забота со стороны этого правительства. Ну, и порекомендовать тем из них, кто обзавелся венгерскими паспортами, на следующих выборах осмотрительнее выбирать себе политических кумиров.

Тарас Паньо, «Depo.Мир»