Борьба за лавры и другое имущество. О роли и месте клира Московского патрирхата

Я не знаю, есть ли Бог, но я точно знаю, что никакие попы к Богу отношения не имеют. Попы – это бюрократы, вроде министров, мэров, губернаторов и чиновников помельче.

Светские бюрократы управляют нашим телом, а церковные бюрократы пытаются управлять нашей душой. Но еще больше им хочется управлять имуществом. Храмы, лавры, обряды, иконы, свечки, лампадное масло, куличи, кагор. Родился и крестился – плати, умер и отпели тебя – плати. Об этом пишет на страницах своего блога на «Эхо Москвы» Антон ОрехЪ.

В России сейчас чем меньше школ, тем больше храмов. Не думаю, что на Украине иначе. Просто там попы пожиже, а имущества поменьше. Но те же знаменитые Лавры – сколько с них барышей можно заиметь!

Поэтому борьба между патриархатами – это исключительно борьба за сферы влияния, рынок и прибыль. Но церковь только формально сама по себе. На самом деле, в России церковь так же близка к власти, как ФСБ – ближе быть уже невозможно. Всякий большой церковный вопрос становится политическим вопросом.

Тем более любой вопрос, касающийся отношений с Украиной. Но и с украинской стороны отношение точно такое же. Больше вам скажу: сейчас Украина имеет отличный шанс взять реванш. Вы у нас забрали Крым, а мы у вас заберем Лавры и прочие храмы!

Крым Украина вернуть не может никак. Но ведь и Россия никак не сможет вернуть Лавры! Можно, конечно, объявить крестовый поход с целью вызволения нетленных мощей киево-печерских старцев. Тем более что сейчас между соседями идет принципиальный спор о национальности Ильи Муромца, о прописке Князя Владимира, о месте возникновения Руси.

Крестовые походы в эту парадигму легли бы как влитые. Но я все-таки надеюсь, что до этого не дойдет. Меня же интересует другой вопрос. Как известно, верующие обладают особыми чувствами, которых нет у других людей. Тонкими, обостренными чувствами, которые мгновенно можно оскорбить чем угодно. Не исключаю, что передача имущества от одной церкви к другой для многих из них станет оскорблением, серьезной драмой и поводом не посещать эти храмы.

Но вопрос мой исключительно уточняющий: как изменится Бог, если изменится принадлежность Божьего храма? Станет ли Бог в этом храме украинцем или останется московитом? И почему для людей так важны эти религиозные «шашечки»? Без обид – чисто уточнить.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»