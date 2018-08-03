Спецслужбы США выявили российскую шпионку работавшую в посольстве в Москве

Гражданка России 10 лет работающая в американском посольстве в Москве занималась шпионажем против США. В силу своих должностных обязанностей она имела доступ к электронной почте и базам данных американских правительственных учреждений.

Американские спецслужбы подозревают в шпионаже в пользу РФ россиянку, которая более 10 лет проработала в посольстве США в Москве. Об этом сообщает «The Guardain» со ссылкой на источник.

Издание пишет, что речь идет о россиянке, которую для работы в посольстве Соединенных Штатов наняла Секретная служба США.

«Она имела доступ к внутренней сети посольства, электронной почте и базам данных, в том числе с рабочими графиками президентов, вице-президентов США и их жен, и попала в поле зрения американских спецслужб из-за своих постоянных неофициальных встреч с ФСБ», – утверждает источник .

Но газета не уточняет, известно ли точно о передаче россиянкой каких-либо секретных данных российским спецслужбам. «The Guardian» пишет о проверках в ФБР и ЦРУ, но ничего не пишет об их результатах.

Россиянку заподозрили в шпионаже сотрудники подразделения Госдепа США, которое занимается безопасностью в американских дипломатических представительствах.

«В начале 2017 года сотрудники Госдепа передали информацию в Секретную службу, но там не стали проводить внутреннее расследование, по мнению источника, чтобы скрыть вероятную утечку данных», – говорится в статье.

Газета пишет, что летом 2017 года женщину уволили – «под прикрытием» масштабного сокращения штата американских представительств в РФ по требованию росийской власти.

В Секретной службе рассказали, что понимают уязвимость иностранных сотрудников для зарубежных спецслужб, поэтому не назначают их на должности с доступом к важной для национальной безопасности информации – их обязанности ограничиваются помощью в административных и культурных вопросах, переводе и связям с местными ведомствами.

В ведомстве заявили, что в обязанности экс-сотрудницы, которую подозревают в шпионаже, входила сотрудничество в интересах Секретной службы, включая ФСБ, МВД и ФСО.

Сама россиянка на запрос газеты не ответила.

«The Guardain»