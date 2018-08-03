Принадлежность храмов в Украине будут определять сами приходские общины

Принадлежность церквей УППЦ общины будут определять добровольно. Государство не допустит провокаций при определении права собственности Киево-Печерской и Почаевской лавр.

Принадлежность Киево-Печерской лавры и других объектов, в настоящее время находящихся в собственности УПЦ МП, после получения Томоса об автокефалии УППЦ будет определяться общинами сугубо на добровольной основе. Об этом в комментарии «Левому Берегу» сообщил советник Президента Украины, директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Ростислав Павленко.

«Государство обеспечит, чтобы не было столкновений, насилия и провокаций. Любые вопросы в сфере междуцерковных или государственно-церковных отношений будут решаться исключительно по закону: на основе добровольности, диалога и уважения прав верующих», – сказал Павленко.

Он обьяснил, что украинское законодательство предусматривает, что общины будут определяться сами. Для этого будет достаточно времени.

Павленко заверил, что «провокации, с чьей стороны они бы не исходили, будут останавливаться». «У государства есть достаточно знаний, сил и средств для этого», – подчеркнул советник президента.

Напомним, Вселенский патриархат может рассмотреть «украинский вопрос» в сентябре во время собрания всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви. В случае предоставления украинской православной церкви Томоса, в ее собственность могут перейти и Киево-Печерская, и Почаевская лавры, так как они являются собственность украинского государства, переданного в пользование УПЦ МП. Приходские церкви, созданные за средства верующих, также не являются объектом собственности России.

Президент Петр Порошенко в апреле этого года подписал обращение к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. С такой просьбой к нему обратились предстоятели УПЦ КП Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Тогда же обращение было поддержано Верховной Радой.

В дни празднования 1030-летия крещения Украины-Руси Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриархата, во время которого ему передали обращение Вселенского патриарха Варфоломея, где он подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

«Левый Берег»