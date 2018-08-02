Венгерское правительство прокомментировало антиукраинские высказывания премьера Орбана

Венгерское правительство перекладывает ответственность за публичные антиукраинские высказывания, который позволил себе премьер-министр Орбан на «недружественные» действия украинских властей.

Венгерский премьер Виктор Орбан, выразив сомнение в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО, говорил о реальном положении вещей, так что по этому поводу Киев не может упрекать Будапешт. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, сообщается на сайте правительства.

Украина не может достичь прогресса в процессе вступления в ЕС и НАТО по своей вине, Венгрия не имеет к этому никакого отношения, сказал он.

Менцер отметил, что, несмотря на «откровенную атаку на венгерскую общину», Венгрия продолжает придерживаться «справедливого» подхода к Украине, и вот недавно она пожертвовала несколько тонн хлора для Закарпатской области для обеспечения бесперебойных поставок питьевой воды.

«Мы ожидаем, что Украина вернет национальным меньшинствам права, которых она их лишила, и положит конец их бесправному статусу», – отметил министр.

«Не Венгрия приняла недружественные меры против Украины, а наоборот. Не в Венгрии, а в Украине приняли закон об образовании, который препятствует образованию национальных меньшинств на родном языке. В Украине уже существующие, полученные права меньшинств находятся под угрозой. Это означает, что Украина идет против своих международных обязательств, а также Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и программы подготовки Украины к вступлению в НАТО «, – говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая 28 июля в университете в Румынии, выразил сомнение в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО. По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок.

В правительстве жестко отреагировали на заявление Орбана о России и вступлении Украины в НАТО и ЕС.

МИД Венгрии