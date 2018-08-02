Украина пошлет участника на Детское Евровидение 2018

Ранее участие Украины в этом конкурсе было под вопросом из-за отсутствия финансирования. Нацотбор проведут в интернете, но денег на отправку участника в Минск по-прежнему нет.

Украина примет участие в детском «Евровидении-2018», но телеверсии национального отбора не будет. Таким образом Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) вышла из ситуации с недостаточным финансированием, сообщает «UA: Суспільне».

– Несмотря на тотальное недофинансирование, Национальная общественная телерадиокомпания Украины проведет национальный отбор для участия Украины в Детском песенном конкурсе Евровидение-2018, правда отборочный этап состоится онлайн. Участие в международном конкурсе предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союза– организатора конкурса – за участие в соревновании. В условиях недофинансирования компании, НОТУ не имеет финансовой возможности осуществить все необходимые расходы, – сказано в сообщении компании.

Украинский вещатель впервые отказывается от телевизионной версии национального отбора и проведет отборочный этап только онлайн, так как это позволит минимизировать затраты на производство.

По состоянию на 2 августа Европейский вещательный союз уже подтвердила участие Украины в конкурсе на основе обязательства НОТУ оплатить необходимые взносы осенью. Но денег на эти взносы нет. Так же как и нет средств на обеспечение участия украинской делегации на международном этапе конкурса (билеты, проживание, питание, костюмы). НОТУ рассчитывает, что эти деньги выделит государство путем дофинансирования.

Детское Евровидение пройдет в ноябре 2018 в Минске. Украина участвует в конкурсе с 2006 года.

В 2018 году НОТУ получила только 776 млн грн из госбюджета, тогда как необходимо в два раза больше, т. е. не хватает 759 млн грн.

Ежегодные членские взносы в Европейский вещательный союз составляют около 19 млн грн. Еще 744 млн грн в год необходимо для оплаты труда сотрудников. Производство контента и обеспечения жизнедеятельности компании составляет 150 млн грн и 72 млн грн в год соответственно.

Для нормальной работы телерадиокомпании и всех 23 региональных филиалов необходимо 330 млн грн на оплату всех видов трансляции в течение года; около 139 млн грн на капитальные расходы; 50 млн грн на коммунальные платежи, а также 31 млн грн налога на землю. Таким образом дефицит бюджета Общественного в 2018 году – 759 млн грн.

«UA: Суспільне»