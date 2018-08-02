«Дочь шахтера». Посредством культуры Россия «легитимизирует» оккупированный Донбасс

В качестве примера реализации такого подхода можно привести выбранную оккупационными властями девушку проживающую в Донецке, которая будет представлять… Украину на форуме молодых писателей СНГ.

Знакомьтесь – это Аня Ревякина (Дроняева). Член союза писателей ДНР, член союза писателей России, профессиональная «шахтерская дочь» и чемпионка мира по селфи с Пушилиным (смотрите в ее инстаграме annarevyakina), пишет на своей странице в Facebook Всеволод Непогодин.

На ближайшем форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья она будет представлять… (барабанная дробь)… Украину! Т.е. я с этим существом буду в составе одной делегации!

И вот вам на фото ответ на вопрос почему я не люблю «ДНР» – портрет усатой блядины мне хочется разнести из гранатомета ко всем чертям! На территории, где процветает культ Сталина, мне точно не будет комфортно!

Знакомьтесь — это Аня Ревякина (Дроняева). Член союза писателей ДНР, член союза писателей России, профессиональная "… Опубліковано Vsevolod Nepogodin Четвер, 2 серпня 2018 р.

Строили Новороссию, а получился старосталинистский барак с вертухаями Захарченко и Прилепиным!

Всеволод Непогодин, Facebook