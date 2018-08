«Дочь шахтера». Посредством культуры Россия «легитимизирует» оккупированный Донбасс

На мне платок от Нины Ручкиной, посвящённый 70-ой годовщине Победы. Подарок @la_fleur_helene Бренд носит название "Русские в Моде". Есть серии: гжeль, каменный цветок, символ победы, etc. Я помню время, когда русские были совсем не в моде, но вызывали интерес. Мои первые поездки в Европу в самом начале 90-х в составе туристических групп (92-94 годы). Шальные деньги, необдуманные траты. Я была маленькой, но помню, как мои соотечественники стеснялись своего внешнего вида, как им хотелось выглядеть побогаче. Мы тогда летали через Москву, с нами были #восновном москвичи. Я помню, как мама с двумя детьми стеснялась, что не умеет есть пасту при помощи ложки, поэтому все 11 дней она и её дети питались пиццей. Я помню, как мой отец смущался в каком-то отеле в Венеции, когда мальчик на рецепшене начал говорить с ним на английском, а папа ничего не мог понять, хотя он учил именно этот язык и в школе, и в вузе. И тут же разговор в группе о том, что нас не так учили и т.д., что мы отсталые, что мы убогие, что если бы железная занавесь не пала, так бы мы и прозябали вдали от настоящей цивилизации. Долгие годы русские стеснялись того, что они русские. Щас в меня шпульнут тапком и скажут: "Мы никогда не стеснялись!" Вы #может и не стеснялись, а многие стеснялись. А потом была Турция, она и щас есть, но пиком её курортной славы были сытые нулевые. Русские приходили в турагентства и просили подобрать им отель, в котором будет мало русских. Знакомо? Национальная черта русских — это перекосы. От любви до наоборот. Сейчас русские в моде! Это очевидно… Этому поспособствовали: удачный ЧМ, олимпиада и лично Путин, etc. Всё же тот факт, что во главе страны стоит самый влиятельный политик мира подогревает интерес к людям с орластыми паспортами. Русские в моде — странные, непознанные, окутанные мифологемами. Русские выучили универсальный язык общения и наконец-то перестали себя стесняться. Но иногда прорываются ещё пережитки 90-х в следующем. Ругают наших мужчин, то они пахнут не так, то они одеты не эдак. А я вот обожаю русских людей, а русских мужчин особенно. Редкий европеец уступит место в трамвае, коляску по лестнице стащит, сумку донесёт, чаем напоит за свой счёт. #болтовняотАни

A post shared by АНна РевякиНА (@annarevyakina) on Jul 25, 2018 at 5:10am PDT