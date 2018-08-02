Россия создает «донбасский Коминтерн», – Портников

Вчера – добропорядочный бюргер и активист, сегодня – штурмовик и убийца. Россия идет по проторенной большевиками и нацистами дороге, формируя свои террористические вооруженные силы из всех желающих послужить их целям.

Большевики практически сразу после 1917 года занялись созданием диверсионной сети своих сторонников в мире, позже оформленной в Коммунистический интернационал. Если было необходимо – коммунистические партии превращались в армии повстанцев, которым помогали из Москвы или в диверсионные группы, совершавшие преступления по указаниям из НКВД. Во время Второй Мировой войны Сталин решил продемонстрировать лояльность к союзникам и распустил Коминтерн – что, впрочем, не мешало Кремлю помогать мировому коммунистическому движению почти до краха СССР.

У современной России нет идеологии, она лишь пытается имитировать элементы фашизма. Но ее вождей интересуют не лозунги, а деньги. Что, впрочем, не исключает интерес к вербовке союзников на Западе и к дестабилизации цивилизованного мира.

Новость о задержании в Италии группы людей, которые вербовали добровольцев для участия в войне на Донбассе, вполне укладывается в эту схему. Защита «русского мира» от притязаний наглых империалистов из США привлекает правых националистов, сопротивление «нацистам-бандеровцам» – левых экстремистов. И пусть эти люди ненавидят друг друга – в своей поддержке Путина они едины. И смогут договориться, как правые и левые популисты, которые сформировали новое правительство Италии.

Один из руководителей этого нового кабинета, министр внутренних дел и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини уже успел прославиться скандальным заявлением о российском статусе оккупированного Крыма. А один из вербовщиков добровольцев, Габриэле Каругати – сын муниципального руководителя «Лиги». Габриэле, по его собственным утверждениям, воюет за «ДНР».

Это и есть новый путинский «интернационал» потенциальных диверсантов с боевым опытом. В прошлом европейцы не раз удивлялись метаморфозам коммунистов и фашистов. Вчера – добропорядочный бюргер и активист, сегодня – штурмовик и убийца. Вчера – партия, сегодня – армия.

Нечто похожее может в любой момент произойти и с путинскими «добровольцами» и сторонниками, правилами и неправдами пробирающимися к власти в западных странах, содействующих российской пропаганде и не только отрицающих преступления Кремля, но и участвующих в совершении этих преступлений.

Виталий Портников, «Espreso.TV»