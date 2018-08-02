«Южный ветер»: российский проект «легитимизации» оккупации Крыма

Несмотря на международное непризнание оккупации и аннексии Россией Крыма, в Кремле не прекращают попыток приукрасить «прелести» реального положения дел на полуострове.
По имеющейся информации, так называемый «отдел по связям с политическими, общественными организациями и СМИ постоянного представительства Республики Крым при президенте РФ» (глава «представительства» Георгий Мурадов находится под международными санкциями) во взаимодействии с российской общественной организацией «Федеральная национальная культурная автономия «Украинцы России» разработали и готовят к реализации комплекс пропагандистских мероприятий под условным названием «Южный ветер». Об этом пишет на страницах сайта «Информационное Сопротивление» редакция секции «ИС-Крым»,
Главной целью данного проекта является создание в Крыму постоянно действующей гражданско-политической «площадки», которая своей деятельностью будет способствовать легитимизации незаконной аннексии АР Крым и г.Севастополь в глазах граждан Украины, а также возвращению Украины в зону исключительного влияния России с помощью вовлечения в «диалог» широких слоев украинской «прагматической общественности, экспертной среды, культуры и бизнеса».
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В обосновании мероприятий, запланированных российской стороной, делается акцент на том, что:
– в российском обществе существует запрос на создание «площадок диалога» и восстановление добрососедских отношений с Украиной;
– особое внимание следует уделить потенциальным участникам мероприятия из смежных с Крымом регионов Украины – Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.
По замыслу инициаторов, на начальном этапе воплощения проекта с целью снижения возможного противодействия с украинской стороны предлагается уделить приоритетное внимание тематикам, которые не связаны с политикой, но важны для жителей, как полуострова, так и материковой части Украины в указанных областях.
В дальнейшем постепенно будут введены в диалог и политические темы, с апеллированием больше к общемировым проблемам, которые непосредственно не касаются российско-украинских отношений.
К тематикам «начального этапа» отнесены:
– экология и здравоохранение,
– культура,
– поддержка и распространение украинского языка и литературы,
– спорт,
– образование,
– научно-историческая проблематика,
– бизнес и предпринимательство,
– социальные проблемы,
– религия.
Как стало известно, к реализации проекта «Южный ветер» инициаторы рассматривают возможность подключить следующих экспертов/журналистов/историков/политологов:
1. г. Киев
– Анисимов Василий, бывший спикер УПЦ МП;
– Бердник Мирослава, журналист;
– Бортник Руслан, политолог;
– Каревин Александр, публицист, историк;
– Сербина Наталья, фольклорист, музыковед;
– Скворцов Дмитрий, журналист;
– Филиндаш Евгений, политолог;
2. город Одесса
– Главацкий Сергей, литератор;
– Лаврентьев Олег, писатель, моряк.
3. город Харьков
– Губин Дмитрий, политолог.
– Кривочуприн Евгений, историк, журналист, переводчик.
4. город Николаев
– Мальцев Станислав, блогер.
5. город Донецк (Москва)
– Бабицкий Андрей, журналист.
6. город Москва
– Гайда Федор, историк;
– Гущин Александр, политолог;
– Копатько Евгений, социолог;
– Кот Юрий, журналист;
– Левкиевская Елена, культуролог, лингвист;
– Люлька Александр, богослов, публицист;
– Мальцев Владислав, журналист;
– Мардасов Антон, журналист;
– Полубота Алексей, журналист, поэт, блогер;
– Снежкова Ирина, историк, этнолог;
– Стоякин Василий, политолог;
– Татарченко Артур, представитель украинского сообщества;
– Творогов Владислав, предприниматель;
– Шипилин Павел, блогер.
7. город Санкт-Петербург
– Тихомиров Павел, журналист.
8. город Саратов
– Шелест Аркадий, представитель украинского сообщества.
9. город Элиста
– Омельчак Владимир, представитель украинского сообщества.
10. город Казань
– Иванченко Алеся, представитель украинского сообщества.
11. город Таруса
– Башлачев Вениамин, демограф.
12. Крым
– Мальгин Андрей, историк.
«ИС-Крым»