«Южный ветер»: российский проект «легитимизации» оккупации Крыма

Несмотря на международное непризнание оккупации и аннексии Россией Крыма, в Кремле не прекращают попыток приукрасить «прелести» реального положения дел на полуострове.

По имеющейся информации, так называемый «отдел по связям с политическими, общественными организациями и СМИ постоянного представительства Республики Крым при президенте РФ» (глава «представительства» Георгий Мурадов находится под международными санкциями) во взаимодействии с российской общественной организацией «Федеральная национальная культурная автономия «Украинцы России» разработали и готовят к реализации комплекс пропагандистских мероприятий под условным названием «Южный ветер». Об этом пишет на страницах сайта «Информационное Сопротивление» редакция секции «ИС-Крым»,

Главной целью данного проекта является создание в Крыму постоянно действующей гражданско-политической «площадки», которая своей деятельностью будет способствовать легитимизации незаконной аннексии АР Крым и г.Севастополь в глазах граждан Украины, а также возвращению Украины в зону исключительного влияния России с помощью вовлечения в «диалог» широких слоев украинской «прагматической общественности, экспертной среды, культуры и бизнеса».

В обосновании мероприятий, запланированных российской стороной, делается акцент на том, что:

– в российском обществе существует запрос на создание «площадок диалога» и восстановление добрососедских отношений с Украиной;

– особое внимание следует уделить потенциальным участникам мероприятия из смежных с Крымом регионов Украины – Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

По замыслу инициаторов, на начальном этапе воплощения проекта с целью снижения возможного противодействия с украинской стороны предлагается уделить приоритетное внимание тематикам, которые не связаны с политикой, но важны для жителей, как полуострова, так и материковой части Украины в указанных областях.

В дальнейшем постепенно будут введены в диалог и политические темы, с апеллированием больше к общемировым проблемам, которые непосредственно не касаются российско-украинских отношений.

К тематикам «начального этапа» отнесены:

– экология и здравоохранение,

– культура,

– поддержка и распространение украинского языка и литературы,

– спорт,

– образование,

– научно-историческая проблематика,

– бизнес и предпринимательство,

– социальные проблемы,

– религия.

Как стало известно, к реализации проекта «Южный ветер» инициаторы рассматривают возможность подключить следующих экспертов/журналистов/историков/политологов:

1. г. Киев

– Анисимов Василий, бывший спикер УПЦ МП;

– Бердник Мирослава, журналист;

– Бортник Руслан, политолог;

– Каревин Александр, публицист, историк;

– Сербина Наталья, фольклорист, музыковед;

– Скворцов Дмитрий, журналист;

– Филиндаш Евгений, политолог;

2. город Одесса

– Главацкий Сергей, литератор;

– Лаврентьев Олег, писатель, моряк.

3. город Харьков

– Губин Дмитрий, политолог.

– Кривочуприн Евгений, историк, журналист, переводчик.

4. город Николаев

– Мальцев Станислав, блогер.

5. город Донецк (Москва)

– Бабицкий Андрей, журналист.

6. город Москва

– Гайда Федор, историк;

– Гущин Александр, политолог;

– Копатько Евгений, социолог;

– Кот Юрий, журналист;

– Левкиевская Елена, культуролог, лингвист;

– Люлька Александр, богослов, публицист;

– Мальцев Владислав, журналист;

– Мардасов Антон, журналист;

– Полубота Алексей, журналист, поэт, блогер;

– Снежкова Ирина, историк, этнолог;

– Стоякин Василий, политолог;

– Татарченко Артур, представитель украинского сообщества;

– Творогов Владислав, предприниматель;

– Шипилин Павел, блогер.

7. город Санкт-Петербург

– Тихомиров Павел, журналист.

8. город Саратов

– Шелест Аркадий, представитель украинского сообщества.

9. город Элиста

– Омельчак Владимир, представитель украинского сообщества.

10. город Казань

– Иванченко Алеся, представитель украинского сообщества.

11. город Таруса

– Башлачев Вениамин, демограф.

12. Крым

– Мальгин Андрей, историк.

«ИС-Крым»