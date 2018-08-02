123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Зона "русского мира"

Дерусификация. Как Кремль сам подталкивает русских к отказу от своей идентичности

Павел Казарин, «Крым.Реалии»
02 августа 2018

Своими заявлениями кремлевская власть заставляет соседние страны, где есть русские общины проводить политику дерусификации. А самим русски приходится отказываться от своей идентичности.

Москва говорит, что в Крыму и на Донбассе защищает русских. И тем самым посылает недвусмысленный сигнал соседям. Об этом рассказывает в своем видеоблоге на страницах «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Мол, пока у вас есть граждане, считающие себя русскими – ваш суверенитет под вопросом. Это подталкивает страны где есть этническое русское население проводить политику дерусификации, а самих русских отказываться от своей идентичности.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»

Tags: Беларусь, Казахстан, Павел Казарин, Россия, русский мир, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены