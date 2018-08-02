Украина требует от Венгрии объяснений в связи назначением куратора по Закарпатью

В Венгрии введена должность правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области в Украине. В Украине это расценивают как вмешательство в свои внутренние дела.

МИД Украины требует объяснений от Будапешта в связи с его решением создать должность правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области. Соответствующую ноту вручили временно поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу, сообщили в украинском министерстве.

«Венгерскому дипломату также была вручена нота с требованием дать официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку к сфере компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины», – заявили в министерстве.

Должность правительственного уполномоченного займет Иштван Грежа, который до этого также занимался венгерско-украинскими отношениями, однако на посту уполномоченного по вопросам координации сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Украины.

Как сообщалось, МИД вызвал венгерского дипломата в связи со скандальными заявлениями венгерского премьера Виктора Орбана.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая 28 июля в университете в Румынии, выразил сомнение в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО. По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок.

В правительстве жестко отреагировали на заявление Орбана о России и вступлении Украины в НАТО и ЕС.

МИД Украины